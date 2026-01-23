Відео
Україна
Зеленський розкрив, про яку зброю домовився із Трампом у Давосі

Зеленський розкрив, про яку зброю домовився із Трампом у Давосі

Дата публікації: 23 січня 2026 23:59
Зеленський домовився з Трампом щодо ракет для ППО — що відомо
Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення важливої домовленості з президентом США Дональдом Трампом щодо посилення протиповітряної оборони України. Йдеться про постачання ракет для систем Patriot.

Про це Зеленський заявив на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Читайте також:

Зеленський домовився з Трампом щодо Patriot

Коментуючи результати зустрічі з Дональдом Трампом, президент уточнив, що йдеться про ракети PAC-3 для американських систем ППО Patriot, однак конкретну кількість не назвав.

"Ми розмовляли вчора з президентом Трампом… Я годину спілкувався з президентом Трампом. І я отримав, не буду казати скільки, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю скільки цих ракет, цього пакету, скільки разів витримає Україна ударів балістики", — сказав Зеленський.

Глава держави додав, що під час розмови обговорювалися й ширші, глобальні питання, однак саме домовленість щодо ракет для ППО була ключовою метою його поїздки до Давоса.

"Ми говорили про глобальні речі, але водночас вдалося вирішити питання, яке було метою цієї поїздки", — підсумував президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися на міжнародному економічному саміті в Давосі 22 січня. Український лідер позитивно оцінив розмову з американським президентом.

А також Трамп заявив, що Зеленський готовий до підписання мирної угоди.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна в Україні Patriot
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
