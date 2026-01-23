Видео
Главная Новости дня Зеленский раскрыл, о каком оружии договорился с Трампом в Давосе

Зеленский раскрыл, о каком оружии договорился с Трампом в Давосе

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 23:59
Зеленский договорился с Трампом по ракетам для ПВО — что известно
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении важной договоренности с президентом США Дональдом Трампом по усилению противовоздушной обороны Украины. Речь идет о поставках ракет для систем Patriot.

Об этом Зеленский заявил на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

Зеленский договорился с Трампом по Patriot

Комментируя результаты встречи с Дональдом Трампом, президент уточнил, что речь идет о ракетах PAC-3 для американских систем ПВО Patriot, однако конкретное количество не назвал.

"Мы разговаривали вчера с президентом Трампом... Я час общался с президентом Трампом. И я получил, не буду говорить сколько, ракет PAC-3 для Patriot. Я знаю сколько этих ракет, этого пакета, сколько раз выдержит Украина ударов баллистики", — сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что во время разговора обсуждались и более широкие, глобальные вопросы, однако именно договоренность по ракетам для ПВО была ключевой целью его поездки в Давос.

"Мы говорили о глобальных вещах, но в то же время удалось решить вопрос, который был целью этой поездки", — подытожил президент.

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на международном экономическом саммите в Давосе 22 января. Украинский лидер положительно оценил разговор с американским президентом.

А также Трамп заявил, что Зеленский готов к подписанию мирного соглашения.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине Patriot
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
