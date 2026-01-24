Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп раскрыл, какое секретное оружие помогло захватить Мадуро

Трамп раскрыл, какое секретное оружие помогло захватить Мадуро

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 18:55
Операция в Каракасе — Трамп рассказал о сверхсекретном оружии, с которым захватили Мадуро
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о применении американскими военными нового секретного оружия во время спецоперации в Венесуэле. По его словам, именно эта технология позволила вывести из строя системы ПВО и ракетное вооружение страны, чтобы задержать венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Об этом сообщает New York Post.

Реклама
Читайте также:

Трамп рассказал о применении "Дискобомбулятора"

Американские военные во время операции в Венесуэле США применили новую разработку под названием "Дискомбобулятор". По словам Трампа, это оружие отключило радары и ракеты.

"Они так и не запустили свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и они так и не запустили ни одной. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нам", — сказал президент США.

Как известно, 3 января американские вертолеты вошли в воздушное пространство Каракаса и арестовали Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Трамп подчеркнул, что во время операции ни один американский военный не пострадал.

Комментарии прозвучали на фоне сообщений о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена ранее закупила импульсное энергетическое оружие, которое связывают с так называемым "Гаванским синдромом". Деталей о "Дискомбобуляторе" пока почти нет, однако, по словам очевидцев в Венесуэле, его действие сопровождалось сильным физическим воздействием.

"Внезапно все наши радарные системы выключились без всяких объяснений. Следующее, что мы увидели, — это дроны, много дронов, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать. Впоследствии появились вертолеты — около восьми, которые перевозили около 20 американских военных", — рассказал один из очевидцев.

По словам свидетеля, впоследствии "Дискомбобулятор" был направлен непосредственно на защитников Мадуро.

"В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас началось кровотечение из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в состоянии пошевелиться", — рассказал он.

Напомним, эксперты оценили, как провал ПВО в Венесуэле может угрожать России.

А также ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об оружии, о котором договорился с Трампом.

США оружие Дональд Трамп Венесуэла Николас Мадуро
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации