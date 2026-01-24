Операция в Каракасе — Трамп рассказал о сверхсекретном оружии, с которым захватили Мадуро

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о применении американскими военными нового секретного оружия во время спецоперации в Венесуэле. По его словам, именно эта технология позволила вывести из строя системы ПВО и ракетное вооружение страны, чтобы задержать венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Об этом сообщает New York Post.

Трамп рассказал о применении "Дискобомбулятора"

Американские военные во время операции в Венесуэле США применили новую разработку под названием "Дискомбобулятор". По словам Трампа, это оружие отключило радары и ракеты.

"Они так и не запустили свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и они так и не запустили ни одной. Мы пришли, они нажимали кнопки, и ничего не работало. Они были полностью готовы к нам", — сказал президент США.

Как известно, 3 января американские вертолеты вошли в воздушное пространство Каракаса и арестовали Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Трамп подчеркнул, что во время операции ни один американский военный не пострадал.

Комментарии прозвучали на фоне сообщений о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена ранее закупила импульсное энергетическое оружие, которое связывают с так называемым "Гаванским синдромом". Деталей о "Дискомбобуляторе" пока почти нет, однако, по словам очевидцев в Венесуэле, его действие сопровождалось сильным физическим воздействием.

"Внезапно все наши радарные системы выключились без всяких объяснений. Следующее, что мы увидели, — это дроны, много дронов, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать. Впоследствии появились вертолеты — около восьми, которые перевозили около 20 американских военных", — рассказал один из очевидцев.

По словам свидетеля, впоследствии "Дискомбобулятор" был направлен непосредственно на защитников Мадуро.

"В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень интенсивную звуковую волну. Вдруг я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри. У всех нас началось кровотечение из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в состоянии пошевелиться", — рассказал он.

