Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Трамп угрожает Канаде из-за Китая — Карни жестко ответил

Трамп угрожает Канаде из-за Китая — Карни жестко ответил

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 02:28
Ультиматум Трампа — Канаде грозят пошлины в 100%
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на все канадские товары и в очередной раз назвал Канаду 51-м штатом. Трамп пойдет на этот шаг, если Оттава позволит Китаю использовать свои порты для скрытого экспорта в Америку.

Об этом глава Белого дома заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

"Китай съест вас живьем" — Трамп атакует Оттаву

Трамп погрожує Канаді через Китай - Карні жорстко відповів - фото 1
Сообщение Дональда Трампа. Фото: Скриншот

Трамп считает, что Пекин полностью поглотит канадскую экономику. Это уничтожит местный бизнес и социальный строй соседней страны. Президент США не сдерживался в эпитетах и снова назвал канадского премьера Марка Карни "губернатором". Ранее такой ярлык получал и Джастин Трюдо. Трамп продолжает иронизировать по поводу превращения соседа в 51-й штат США.

Поводом для гнева стала новая сделка. Канада и Китай недавно объявили о стратегическом партнерстве, а Трамп видит в этом прямую опасность для американских интересов. Он требует заблокировать любые схемы обхода санкций через канадскую границу.

Канада может отказаться от товаров США

Марк Карни ответил мгновенно. Премьер объявил о старте радикальной политики "Покупай канадское". Власть больше не хочет зависеть от внешних игроков. Карни подчеркнул, что страна должна стать лучшим клиентом для самой себя. Отныне Оттава будет делать ставку исключительно на внутренний рынок.

План правительства масштабный: деньги пойдут в строительство доступного жилья. Начнут крупные инфраструктурные проекты. Новую военную технику будут производить самостоятельно. Для этого привлекут только канадские технологии и материалы.

Рабочие места получат местные работники. Правительство верит в собственную промышленность и в то, что эпоха глобальных уступок завершается.

Ранее в соцсетях высмеяли Трампа. Он выложил фото, где вместе с пингвином шагает по Гренландии, а на самом деле пингвины на острове не водятся.

Также Трамп рассказал о секретном оружии — "Дискомбобуляторе". Якобы его использовали при захвате Мадуро в Венесуэле.

