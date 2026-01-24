Білий дім опублікував ШІ-картинку Трампа з пінгвіном у Гренландії — що з нею не так

Дональд Трамп із пінгвіном. Фото: Reuters

Білий дім опублікував штучно згенероване фото президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з пінгвіном на тлі Гренландії. Проте пінгвіни на острові не водяться.

Відповідний допис з’явився на сторінці Білого дому у соцмережі X.

Що не так із фото Трампа

Зображення підписано фразою "Обійміть пінгвіна". На ньому Трамп йде поруч із пінгвіном, який тримає американський прапор. Попереду них прапор Гренландії.

Більше того, на фото у Трампа та у пінгвіна однакові сліди.

Користувачі у соцмережі відреагували насмішками. Вони зазначили, що пінгвіни не мешкають у Гренландії. А дехто навіть звинуватив адміністрацію Білого дому у некомпетентності.

Коментар написав навіть кіт Ларрі, який мешкає у резиденції уряду Великої Британії.

"Пінгвіни мешкають у Південній півкулі", — зазначив він.

Коментар кота Ларрі. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Трамп назвав країну, яка може гарантувати безпеку Гренландії.

Також колишній спецпосланець Білого дому щодо України Кіт Келлог пояснив, чому ідея заволодіти Гренландією не належить Трампу.