Чи планує Трамп забирати Гренландію силою

Сполучені Штати Америки понад 100 років намагалися купити Гренландію для оборони. Тому не президент Дональд Трамп придумав цю ідею.

Про це заявив колишній спецпосланець Білого дому щодо України Кіт Келлог, виступаючи на форумі в Давосі, передадає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у середу, 21 січня.

"Це не нова проблема. Сполучені Штати вже понад сто років намагалися купити Гренландію для оборони. Тож це не нове. Трамп не сам придумав цю ідею. Було багато президентів від Авраама Лінкольна до Теодора Рузвельта, які це пробували", — сказав Келлог.

Крім того, політик зазначив, що Трамп не застосує військову силу.

"Ми сьогодні слухали його промову. Цього не станеться. Це частина угоди. Побачимо до чого це все призведе", — додав він.

Сам Трамп під час промови закликав до "негайних перемовин" з європейськими союзниками у щодо передачі США контролю над Гренландією.

"Це, мабуть, найгучніша заява, яку я зробив, бо люди думали, що я застосую силу. Мені не потрібно застосовувати силу. Я не хочу використовувати силу. Я не застосовуватиму силу… Але тепер я прошу шматок льоду, холодного та невдало розташованого, який може відіграти життєво важливу роль у світовому мирі та захисті світу", — каже він.

Проте, президент США хоче, щоб Данія повідомила йому особисто, що не хоче перемовин щодо Гренландії.

"Я не люблю дізнаватися про це через другі руки. Якщо вони хочуть щось сказати мені, нехай скажуть мені в обличчя", — додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп розповів, що планує розмістити в Гренландії.

Також американський президент назвав країну, яка може гарантувати безпеку Гренландії.