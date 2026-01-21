Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Келлог розповів, кому належить ідея купити Гренландію

Келлог розповів, кому належить ідея купити Гренландію

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 22:07
Чи планує Трамп забирати Гренландію силою
Кіт Келлог. Фото: Getty Images

Сполучені Штати Америки понад 100 років намагалися купити Гренландію для оборони. Тому не президент Дональд Трамп придумав цю ідею.

Про це заявив колишній спецпосланець Білого дому щодо України Кіт Келлог, виступаючи на форумі в Давосі, передадає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у середу, 21 січня.

Реклама
Читайте також:

Чи планує Трамп забирати Гренландію силою

"Це не нова проблема. Сполучені Штати вже понад сто років намагалися купити Гренландію для оборони. Тож це не нове. Трамп не сам придумав цю ідею. Було багато президентів від Авраама Лінкольна до Теодора Рузвельта, які це пробували", — сказав Келлог.

Крім того, політик зазначив, що Трамп не застосує військову силу.

"Ми сьогодні слухали його промову. Цього не станеться. Це частина угоди. Побачимо до чого це все призведе", — додав він.

Сам Трамп під час промови закликав до "негайних перемовин" з європейськими союзниками у щодо передачі США контролю над Гренландією.

"Це, мабуть, найгучніша заява, яку я зробив, бо люди думали, що я застосую силу. Мені не потрібно застосовувати силу. Я не хочу використовувати силу. Я не застосовуватиму силу… Але тепер я прошу шматок льоду, холодного та невдало розташованого, який може відіграти життєво важливу роль у світовому мирі та захисті світу", — каже він.

Проте, президент США хоче, щоб Данія повідомила йому особисто, що не хоче перемовин щодо Гренландії.

"Я не люблю дізнаватися про це через другі руки. Якщо вони хочуть щось сказати мені, нехай скажуть мені в обличчя", — додав він.

Нагадаємо, раніше Трамп розповів, що планує розмістити в Гренландії.

Також американський президент назвав країну, яка може гарантувати безпеку Гренландії.

Дональд Трамп Гренландія Давос Кіт Келлог саміт в Давосі 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації