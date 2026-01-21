Видео
Україна
Видео

Келлог рассказал, кому принадлежит идея купить Гренландию

Келлог рассказал, кому принадлежит идея купить Гренландию

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 22:07
Планирует ли Трамп забирать Гренландию силой
Кит Келлог. Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки более 100 лет пытались купить Гренландию для обороны. Поэтому не президент Дональд Трамп придумал эту идею.

Об этом заявил бывший спецпосланник Белого дома по Украине Кит Келлог, выступая на форуме в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в среду, 21 января.

Читайте также:

Планирует ли Трамп забирать Гренландию силой

"Это не новая проблема. Соединенные Штаты уже более ста лет пытались купить Гренландию для обороны. Так что это не новое. Трамп не сам придумал эту идею. Было много президентов от Авраама Линкольна до Теодора Рузвельта, которые это пробовали", — сказал Келлог.

Кроме того, политик отметил, что Трамп не применит военную силу.

"Мы сегодня слушали его речь. Этого не произойдет. Это часть соглашения. Посмотрим к чему это все приведет", — добавил он.

Сам Трамп во время речи призвал к "немедленным переговорам" с европейскими союзниками в отношении передачи США контроля над Гренландией.

"Это, пожалуй, самое громкое заявление, которое я сделал, потому что люди думали, что я применю силу. Мне не нужно применять силу. Я не хочу использовать силу. Я не буду применять силу... Но теперь я прошу кусок льда, холодного и неудачно расположенного, который может сыграть жизненно важную роль в мировом мире и защите мира", — говорит он.

Однако президент США хочет, чтобы Дания сообщила ему лично, что не хочет переговоров по Гренландии.

"Я не люблю узнавать это через другие руки. Если они хотят что-то сказать мне, пусть скажут мне в лицо", — добавил он.

Напомним, ранее Трамп рассказал, что планирует разместить в Гренландии.

Также американский президент назвал страну, которая может гарантировать безопасность Гренландии.

Дональд Трамп Гренландия Давос Кит Келлог саммит в Давосе 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
