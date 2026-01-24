Видео
Трамп выложил фото с пингвином — соцсети отреагировали насмешками

Трамп выложил фото с пингвином — соцсети отреагировали насмешками

Дата публикации 24 января 2026 19:25
Белый дом опубликовал ИИ-картинку Трампа с пингвином в Гренландии — что с ней не так
Дональд Трамп с пингвином. Фото: Reuters

Белый дом опубликовал искусственно сгенерированное фото президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с пингвином на фоне Гренландии. Однако пингвины на острове не водятся.

Соответствующее сообщение появилось на странице Белого дома в соцсети X.

Читайте также:

Что не так с фото Трампа

Изображение подписано фразой "Обнимите пингвина". На нем Трамп идет рядом с пингвином, который держит американский флаг. Впереди них флаг Гренландии.

Более того, на фото у Трампа и у пингвина одинаковые следы.

Пользователи в соцсети отреагировали насмешками. Они отметили, что пингвины не живут в Гренландии. А некоторые даже обвинили администрацию Белого дома в некомпетентности.

Комментарий написал даже кот Ларри, который живет в резиденции правительства Великобритании.

"Пингвины живут в Южном полушарии", — отметил он.

Ларі
Комментарий кота Ларри. Фото: скриншот

Напомним, ранее Трамп назвал страну, которая может гарантировать безопасность Гренландии.

Также бывший спецпосланник Белого дома по Украине Кит Келлог объяснил, почему идея завладеть Гренландией не принадлежит Трампу.

США Дональд Трамп Гренландия флаг Белый дом
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
