Белый дом опубликовал ИИ-картинку Трампа с пингвином в Гренландии — что с ней не так

Трамп выложил фото с пингвином — соцсети отреагировали насмешками
Белый дом опубликовал искусственно сгенерированное фото президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с пингвином на фоне Гренландии. Однако пингвины на острове не водятся.
Соответствующее сообщение появилось на странице Белого дома в соцсети X.
Что не так с фото Трампа
Изображение подписано фразой "Обнимите пингвина". На нем Трамп идет рядом с пингвином, который держит американский флаг. Впереди них флаг Гренландии.
Более того, на фото у Трампа и у пингвина одинаковые следы.
Пользователи в соцсети отреагировали насмешками. Они отметили, что пингвины не живут в Гренландии. А некоторые даже обвинили администрацию Белого дома в некомпетентности.
Комментарий написал даже кот Ларри, который живет в резиденции правительства Великобритании.
"Пингвины живут в Южном полушарии", — отметил он.
Напомним, ранее Трамп назвал страну, которая может гарантировать безопасность Гренландии.
Также бывший спецпосланник Белого дома по Украине Кит Келлог объяснил, почему идея завладеть Гренландией не принадлежит Трампу.
