Белый дом опубликовал ИИ-картинку Трампа с пингвином в Гренландии — что с ней не так

Дональд Трамп с пингвином. Фото: Reuters

Белый дом опубликовал искусственно сгенерированное фото президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с пингвином на фоне Гренландии. Однако пингвины на острове не водятся.

Соответствующее сообщение появилось на странице Белого дома в соцсети X.

Что не так с фото Трампа

Изображение подписано фразой "Обнимите пингвина". На нем Трамп идет рядом с пингвином, который держит американский флаг. Впереди них флаг Гренландии.

Более того, на фото у Трампа и у пингвина одинаковые следы.

Пользователи в соцсети отреагировали насмешками. Они отметили, что пингвины не живут в Гренландии. А некоторые даже обвинили администрацию Белого дома в некомпетентности.

Комментарий написал даже кот Ларри, который живет в резиденции правительства Великобритании.

"Пингвины живут в Южном полушарии", — отметил он.

Комментарий кота Ларри. Фото: скриншот

