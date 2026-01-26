Канада официально отказалась от планов заключать масштабную торговую сделку с Китаем

Премьер Канады Марк Карни. Фото: Reuters

Канадское правительство официально отказалось от планов заключать масштабную торговую сделку с Китаем. Правительство страны решило приоритезировать экономические отношения с Вашингтоном, чтобы избежать таможенного давления.

Об этом заявил премьер-министр Марк Карни в эфире CBS News Canada.

Оттава сдала назад после угроз Трампа

Экономическая стратегия Канады изменилась мгновенно после угроз Трампа ввести 100% пошлины против страны. Белый дом выдвинул ультиматум из-за потенциального сближения Оттавы и Пекина.

Рисковать доступом к американскому рынку канадский премьер Марк Карни не стал. Он подчеркнул, что страна четко придерживается обязательств в рамках Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Этот документ имеет строгие ограничения. Он регулирует правила свободной торговли в Северной Америке, усиливает защиту прав рабочих, регулирует цифровую экономику и увеличивает требования к локализации производства (особенно в автопроме). Карни заверил, что Канада уважает правила USMCA — это вопрос национальной безопасности.

"Мы исправили некоторые проблемы с Китаем, которые возникли за последние годы", — цитирует премьера CBS News Canada.

Сейчас диалог между Оттавой и Пекином стал исключительно техническим. Стороны решили лишь узкие вопросы. Они касаются импорта китайских электромобилей и экспорта канадской агропродукции и рыбы.

