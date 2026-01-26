Видео
Главная Новости дня Канада не подпишет соглашение с Китаем — угрозы Трампа сработали

Канада не подпишет соглашение с Китаем — угрозы Трампа сработали

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 04:19
Канада официально отказалась от планов заключать масштабную торговую сделку с Китаем
Премьер Канады Марк Карни. Фото: Reuters

Канадское правительство официально отказалось от планов заключать масштабную торговую сделку с Китаем. Правительство страны решило приоритезировать экономические отношения с Вашингтоном, чтобы избежать таможенного давления.

Об этом заявил премьер-министр Марк Карни в эфире CBS News Canada.

Читайте также:

Оттава сдала назад после угроз Трампа

Экономическая стратегия Канады изменилась мгновенно после угроз Трампа ввести 100% пошлины против страны. Белый дом выдвинул ультиматум из-за потенциального сближения Оттавы и Пекина.

Рисковать доступом к американскому рынку канадский премьер Марк Карни не стал. Он подчеркнул, что страна четко придерживается обязательств в рамках Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Этот документ имеет строгие ограничения. Он регулирует правила свободной торговли в Северной Америке, усиливает защиту прав рабочих, регулирует цифровую экономику и увеличивает требования к локализации производства (особенно в автопроме). Карни заверил, что Канада уважает правила USMCA — это вопрос национальной безопасности.

"Мы исправили некоторые проблемы с Китаем, которые возникли за последние годы", — цитирует премьера CBS News Canada.

Сейчас диалог между Оттавой и Пекином стал исключительно техническим. Стороны решили лишь узкие вопросы. Они касаются импорта китайских электромобилей и экспорта канадской агропродукции и рыбы.

Ранее экс-премьер Канады Джастин Трюдо сделал важное заявление о полномасштабной войне в Украине. Он отметил, что Украина сможет победить Россию.

Также сообщалось, что Канада позволит беженцам, которые въехали в страну по программе воссоединения семьи, смогут оформить свое пребывание за рубежом по упрощенной процедуре.

США Канада Китай Дональд Трамп торговля пошлины
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
