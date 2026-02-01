Трамп заявив, що угода з Гренландією майже узгоджена

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявив, що рамкова угода про купівлю Гренландії Сполученими Штатами Америки нібито вже майже узгоджена. Він зазначив, що переговори вже розпочато.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з представниками ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Трамп про угоду щодо Гренландії

"Ми вже почали переговори й, думаю, все майже узгоджено. Тобто, вони самі хочуть цього. Думаю, це буде вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода, власне, з точки зору нацбезпеки", — сказав американський лідер.

Раніше Трамп заявляв про рамкову угоду про купівлю Гренландії. Однак міністерка економіки країни Наая Натаніельсен фактично спростувала слова Білого дому, заявивши, що жодної угоди не існує, і спершу потрібно розпочати діалог.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про ризики для України, які може створити ситуація навколо Гренландії.

Нагадаємо, що Трамп говорив про те, що США планують використати Гренландію для того, щоб розмістити на її території частину нової системи протиракетної оборони.

Раніше спецпосланець Білого дому Кіт Келлог розповів, кому належить ідея купівлі Гренландії.