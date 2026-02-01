Видео
Главная Новости дня Трамп заявил о "почти согласованном" соглашении по Гренландии

Трамп заявил о "почти согласованном" соглашении по Гренландии

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 10:38
Трамп заявил, что соглашение с Гренландией почти согласовано
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что рамочное соглашение о покупке Гренландии Соединенными Штатами Америки якобы уже почти согласовано. Он отметил, что переговоры уже начаты.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с представителями СМИ.

Читайте также:

Трамп о соглашении по Гренландии

"Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть, они сами хотят этого. Думаю, это будет выгодная сделка для всех. Очень важная сделка, собственно, с точки зрения нацбезопасности", — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявлял о рамочном соглашении о покупке Гренландии. Однако министр экономики страны Наая Натаниэльсен фактически опровергла слова Белого дома, заявив, что никакого соглашения не существует, и сначала нужно начать диалог.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил о рисках для Украины, которые может создать ситуация вокруг Гренландии.

Напомним, что Трамп говорил о том, что США планируют использовать Гренландию для того, чтобы разместить на ее территории часть новой системы противоракетной обороны.

Ранее спецпосланник Белого дома Кит Келлог рассказал, кому принадлежит идея покупки Гренландии.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
