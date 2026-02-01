Трамп заявил, что соглашение с Гренландией почти согласовано

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что рамочное соглашение о покупке Гренландии Соединенными Штатами Америки якобы уже почти согласовано. Он отметил, что переговоры уже начаты.

Об этом глава Белого дома сказал во время общения с представителями СМИ.

Трамп о соглашении по Гренландии

"Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть, они сами хотят этого. Думаю, это будет выгодная сделка для всех. Очень важная сделка, собственно, с точки зрения нацбезопасности", — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявлял о рамочном соглашении о покупке Гренландии. Однако министр экономики страны Наая Натаниэльсен фактически опровергла слова Белого дома, заявив, что никакого соглашения не существует, и сначала нужно начать диалог.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил о рисках для Украины, которые может создать ситуация вокруг Гренландии.

Напомним, что Трамп говорил о том, что США планируют использовать Гренландию для того, чтобы разместить на ее территории часть новой системы противоракетной обороны.

Ранее спецпосланник Белого дома Кит Келлог рассказал, кому принадлежит идея покупки Гренландии.