Зеленский ответил, как ситуацию с Гренландией может повлиять на Украину

Президент Владимир Зеленский предостерег, что ситуация вокруг Гренландии может создать риски для Украины. По его словам, ее в будущем способны использовать как основу для отбора украинских территорий.

"На мой взгляд, история с Гренландией — это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами забрать территории и де-юре это признать. На это надо смотреть и так. И когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то... Что это значит? Какой сигнал?", — заявил глава государства.

