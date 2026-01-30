Зеленский ответил, как ситуацию с Гренландией может повлиять на Украину

Зеленский оценил риски для Украины из-за ситуации с Гренландией
Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 10:45
Срочная новость
Президент Владимир Зеленский предостерег, что ситуация вокруг Гренландии может создать риски для Украины. По его словам, ее в будущем способны использовать как основу для отбора украинских территорий.
"На мой взгляд, история с Гренландией — это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами забрать территории и де-юре это признать. На это надо смотреть и так. И когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то... Что это значит? Какой сигнал?", — заявил глава государства.
Реклама
Читайте также:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама