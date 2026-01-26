Видео
Главная Новости дня Трамп отказался захватывать Гренландию — какова причина

Трамп отказался захватывать Гренландию — какова причина

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 19:10
Дональд Трамп отказался от идеи захвата Гренландии
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался от жестких заявлений относительно возможного силового захвата Гренландии после волны критики внутри страны. Американские законодатели предупредили, что такие действия могут привести к серьезным политическим последствиям, в частности угрозе импичмента.

Об этом информирует Reuters.

Читайте также:

Трамп отказался от намерений захватить Гренландию — что известно

По информации источников издания, напряжение вокруг возможных действий США в отношении Гренландии уменьшилось после того, как глава Белого дома Дональд Трамп отозвал угрозы введения тарифов против союзников и заявил о достижении договоренностей о будущем острова с НАТО.

Отмечается, что этому предшествовала волна критики как со стороны союзников США, так и в Вашингтоне. В частности в Конгрессе, где демократы и республиканцы опасались, что администрация может действовать без консультаций с законодательной властью.

По данным Reuters, члены Конгресса обращались к высокопоставленным чиновникам Белого дома и государственному секретарю Марко Рубио с требованием не рассматривать вариант военных действий.

В то же время отдельные республиканцы предупредили, что любая попытка силового захвата Гренландии может стать основанием для расследования в рамках процедуры импичмента.

После этого Трамп заявил, что вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во время встречи в Давосе сформировали рамки будущей договоренности по Гренландии и Арктическому региону в целом.

Но, по словам двух источников, близких к администрации, военные действия никогда серьезно не рассматривались.

Ранее мы информировали, что Трамп отменил введение пошлин против восьми европейских стран — это результат успешных переговоров относительно будущего статуса Гренландии.

Также мы сообщали, что Кит Келлог рассказал, кому принадлежит идея покупки Гренландии.

США Дональд Трамп Гренландия политики Америка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
