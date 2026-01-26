Дональд Трамп відмовився від ідеї захоплення Гренландії

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп відмовився від жорстких заяв щодо можливого силового захоплення Гренландії після хвилі критики всередині країни. Американські законодавці попередили, що такі дії можуть призвести до серйозних політичних наслідків, зокрема загрози імпічменту.

Про це інформує Reuters.

За інформацією джерел видання, напруга навколо можливих дій США щодо Гренландії зменшилася після того, як глава Білого дому Дональд Трамп відкликав погрози запровадження тарифів проти союзників і заявив про досягнення домовленостей про майбутнє острова із НАТО.

Зазначається, що цьому передувала хвиля критики як з боку союзників США, так і у Вашингтоні. Зокрема у Конгресі, де демократи, та республіканці побоювалися, що адміністрація може діяти без консультацій із законодавчою владою.

За даними Reuters, члени Конгресу зверталися до високопосадовців Білого дому та державного секретаря Марко Рубіо з вимогою не розглядати варіант військових дій.

Водночас окремі республіканці попередили, що будь-яка спроба силового захоплення Гренландії може стати підставою для розслідування в межах процедури імпічменту.

Після цього Трамп заявив, що разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте під час зустрічі в Давосі сформували рамки майбутньої домовленості щодо Гренландії та Арктичного регіону загалом.

Але, за словами двох джерел, близьких до адміністрації, військові дії ніколи серйозно не розглядалися.

Раніше ми інформували, що Трамп скасував запровадження мит проти восьми європейських країн — це результат успішних переговорів щодо майбутнього статусу Гренландії.

