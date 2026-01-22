США отримали все що хотіли від Гренландії — заява Трампа про угоду

Дональд Трамп на форумі в Давосі. Фото: Reuters

Дональд Трамп скасував запровадження мит проти восьми європейських країн, які мали набути чинності 1 лютого. Це рішення стало результатом успішних переговорів щодо майбутнього статусу Гренландії та безпеки в Арктичному регіоні.

Про стратегічний компроміс президент США заявив у соцмережі Truth Socail і підтвердив це журналістам у Давосі, передають Новини.LIVE.

Повідомлення Трампа щодо Гренландії. Фото: Скриншот

Трамп написав, що угода стала результатом зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте. Президент США підкреслив, що сторони вже сформували рамки майбутньої угоди щодо Гренландії. Це рішення він назвав "чудовим" як для Америки, так і для всіх членів НАТО.

Отже, економічного тиску на Європу не буде. Анонсовані раніше тарифи тепер офіційно зняті з порядку денного.

Важливим пунктом стала оборона. Сторони обговорюють систему "Золотий купол". Частину цієї протиракетної оборони (ПРО) планують розмістити саме в Гренландії, що посилить захист арктичного напрямку. Трамп назвав такий крок фантастичним. Він впевнений, що це забезпечить реальну міжнародну безпеку.

Який термін угоди щодо Гренландії

Питання щодо угоду журналісти поставили Трампу і в Давосі. Лідер США підтвердив, що його країна отримає максимально довгострокову угоду.

"Жодних обмежень. Назавжди", — відповів Трамп на питання щодо угоди. Він вважає ці домовленості безстроковими. Часових лімітів для присутності Штатів у цьому регіоні більше не існує.

Раніше спецпосланець Білого дому Кіт Келлог, виступаючи на форумі в Давосі, розповів, кому належить ідея купівлі Гренландії. Виявилось, що Гренландію хотіли купити декілька американських президентів.

Також стало відомо, що Трамп звинуватив Данію у бездіяльності на тлі загрози з боку Росії у Гренландії.