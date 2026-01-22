Видео
Главная Новости дня Трамп договорился о Гренландии — сделка будет действовать "вечно"

Трамп договорился о Гренландии — сделка будет действовать "вечно"

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 02:06
США получили все что хотели от Гренландии — заявление Трампа о сделке
Дональд Трамп на форуме в Давосе. Фото: Reuters

Дональд Трамп отменил введение пошлин против восьми европейских стран, которые должны были вступить в силу 1 февраля. Это решение стало результатом успешных переговоров относительно будущего статуса Гренландии и безопасности в Арктическом регионе.

О стратегическом компромиссе президент США заявил в соцсети Truth Socail и подтвердил это журналистам в Давосе, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

О чем договорились США и Европа в Давосе относительно Гренландии

Трамп домовився про Гренландію — угода діятиме "вічно" - фото 1
Сообщение Трампа относительно Гренландии. Фото: Скриншот

Трамп написал, что соглашение стало результатом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Президент США подчеркнул, что стороны уже сформировали рамки будущего соглашения по Гренландии. Это решение он назвал "замечательным" как для Америки, так и для всех членов НАТО.

Следовательно, экономического давления на Европу не будет. Анонсированные ранее тарифы теперь официально сняты с повестки дня.

Важным пунктом стала оборона. Стороны обсуждают систему "Золотой купол". Часть этой противоракетной обороны (ПРО) планируют разместить именно в Гренландии, что усилит защиту арктического направления. Трамп назвал такой шаг фантастическим. Он уверен, что это обеспечит реальную международную безопасность.

Какой срок соглашения по Гренландии

Вопрос о соглашении журналисты задали Трампу и в Давосе. Лидер США подтвердил, что его страна получит максимально долгосрочное соглашение.

"Никаких ограничений. Навсегда", — ответил Трамп на вопрос о сделке. Он считает эти договоренности бессрочными. Временных лимитов для присутствия Штатов в этом регионе больше не существует.

Ранее спецпосланник Белого дома Кит Келлог, выступая на форуме в Давосе, рассказал, кому принадлежит идея покупки Гренландии. Оказалось, что Гренландию хотели купить несколько американских президентов.

Также стало известно, что Трамп обвинил Данию в бездействии на фоне угрозы со стороны России в Гренландии.

Европейский союз США Дональд Трамп Гренландия пошлины саммит в Давосе 2026
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
