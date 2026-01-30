Зеленський відповів, як ситуацію з Гренландією може вплинути на Україну

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський застеріг, що ситуація навколо Гренландії може створити ризики для України. За його словами, її в майбутньому здатні використати як підґрунтя для відбирання українських територій.

"На мій погляд, історія з Гренландією — це така специфічна історія, яку завтра можуть використати, щоб у нас з вами забрати території і де-юре це визнати. На це треба дивитися і так. І коли відправляється кілька десятків військових на підтримку Данії, то… Що це означає? Який сигнал?", — заявив глава держави.

