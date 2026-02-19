Війна в Україні — Трамп вкотре пообіцяв завершити конфлікт

Трамп на першому засіданні Ради миру висловився про війну в Україні
Президент США Дональд Трамп вкотре нагадав, що завершив вже вісім війн у світі. Він назвав конфлікт в Україні "найжорстокішим", але пообіцяв зупинити і його.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп заявив на першому засіданні Ради миру.
Трамп обіцяє завершити війну в Україні
На відкритті засідання Ради миру Трамп звернувся до світових лідерів і похизувався, що лище за рік своєї адміністрації врегулював вісім конфліктів. Залишилася найголовніша — війна в Україні.
"Думаю, що попереду дев'ята. Вона виявилася найжорсткішою. Я думав, що це буде найлегше. Але на війні ніколи не знаєш, що легко, а що не дуже", — наголосив президент США.
Водночас він назвав війни, які на його думку він завершив:
- Ізраїль — ХАМАС;
- Ізраїль — Іран;
- Єгипет — Ефіопія;
- Індія — Пакистан;
- Сербія — Косово;
- Руанда — Конго;
- Вірменія — Азербайджан;
- Камбоджа — Таїланд.
Заяви Трампа про завершення війни в Україні
Раніше Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між Росією та Україною. Він наголосив, що США — це найпотужніша країна у світі, а під час свого першого президентського терміну він повністю перебудував Збройні сили включно з новою та відновленою ядерною зброєю.
Водночас американський лідер підганяє Зеленського з підписанням мирної угоди. За його словами, Росія хоче укласти мирну угоду та закінчити війну в Україні, а президенту "потрібно діяти".
Водночас екскомандуючий армією США у Європі Бен Годжес вважає, що Трамп не допоможе закінчити війну в Україні. Саме Європа має активніше долучитися до підтримки України і щонайменше зупинити російський "тіньовий флот" у Балтійському морі.
Читайте Новини.LIVE!