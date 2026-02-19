Відео
Головна Новини дня Трамп на першому засіданні Ради миру висловився про війну в Україні

Трамп на першому засіданні Ради миру висловився про війну в Україні

Дата публікації: 19 лютого 2026 19:28
Війна в Україні — Трамп вкотре пообіцяв завершити конфлікт
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп вкотре нагадав, що завершив вже вісім війн у світі. Він назвав конфлікт в Україні "найжорстокішим", але пообіцяв зупинити і його.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп заявив на першому засіданні Ради миру. 

Трамп обіцяє завершити війну в Україні

На відкритті засідання Ради миру Трамп звернувся до світових лідерів і похизувався, що лище за рік своєї адміністрації врегулював вісім конфліктів. Залишилася найголовніша — війна в Україні.

"Думаю, що попереду дев'ята. Вона виявилася найжорсткішою. Я думав, що це буде найлегше. Але на війні ніколи не знаєш, що легко, а що не дуже", — наголосив президент США.

Водночас він назвав війни, які на його думку він завершив:

  • Ізраїль — ХАМАС;
  • Ізраїль — Іран;
  • Єгипет — Ефіопія;
  • Індія — Пакистан;
  • Сербія — Косово;
  • Руанда — Конго;
  • Вірменія — Азербайджан;
  • Камбоджа — Таїланд.

Заяви Трампа про завершення війни в Україні

Раніше Трамп заявив, що запобіг ядерній війні між Росією та Україною. Він наголосив, що США — це найпотужніша країна у світі, а під час свого першого президентського терміну він повністю перебудував Збройні сили включно з новою та відновленою ядерною зброєю.

Водночас американський лідер підганяє Зеленського з підписанням мирної угоди. За його словами, Росія хоче укласти мирну угоду та закінчити війну в Україні, а президенту "потрібно діяти". 

Водночас екскомандуючий армією США у Європі Бен Годжес вважає, що Трамп не допоможе закінчити війну в Україні. Саме Європа має активніше долучитися до підтримки України і щонайменше зупинити російський "тіньовий флот" у Балтійському морі. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
