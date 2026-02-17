Трамп заявив, що Україна повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів

Трамп закликав Україну швидше сісти за стіл переговорів
Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву про Україну. За його словами, Києву слід якомога швидше сісти за стіл переговорів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.
Що сказав Трамп про переговори
Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чого він очікує від переговорів у Женеві, які мають відбутися 17 лютого між Україною, США та РФ. У відповідь американський лідер сказав таке:
"Ну, це важливі переговори. Усе буде дуже просто. Я маю на увазі, що - дивіться, поки що Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам скажу. Ми у вигідному становищі. Ми хочемо, щоб вони прийшли", — заявив президент США.
Нагадаємо, вчора держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон нікого не змушує погоджуватися на мирну угоду щодо завершення війни в Україні. Він стверджує, що США хочуть тільки допомогти.
Також зазначимо, що сьогодні, 17 лютого, у Женеві відбудеться третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Секретар РНБО Рустем Умеров нещодавно повідомив, що українська делегація вже прибула до цього швейцарського міста, а також анонсував, що Україна на цій зустрічі має намір обговорити енергетичне перемир'я.
