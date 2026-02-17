Трамп заявив, що Україна повинна якомога швидше сісти за стіл переговорів

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву про Україну. За його словами, Києву слід якомога швидше сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про переговори

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чого він очікує від переговорів у Женеві, які мають відбутися 17 лютого між Україною, США та РФ. У відповідь американський лідер сказав таке:

"Ну, це важливі переговори. Усе буде дуже просто. Я маю на увазі, що - дивіться, поки що Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам скажу. Ми у вигідному становищі. Ми хочемо, щоб вони прийшли", — заявив президент США.

Нагадаємо, вчора держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон нікого не змушує погоджуватися на мирну угоду щодо завершення війни в Україні. Він стверджує, що США хочуть тільки допомогти.

Також зазначимо, що сьогодні, 17 лютого, у Женеві відбудеться третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Секретар РНБО Рустем Умеров нещодавно повідомив, що українська делегація вже прибула до цього швейцарського міста, а також анонсував, що Україна на цій зустрічі має намір обговорити енергетичне перемир'я.