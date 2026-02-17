Видео
Україна
Главная Новости дня Трамп призвал Украину скорее сесть за стол переговоров

Трамп призвал Украину скорее сесть за стол переговоров

Дата публикации 17 февраля 2026 03:03
Трамп заявил, что Украина должна как можно скорее сесть за стол переговоров
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление об Украине. По его словам, Киеву следует как можно скорее сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о переговорах

Во время общения с прессой у Трампа спросили, чего он ожидает от переговоров Женеве, которые должны состояться 17 февраля между Украиной, США и РФ. В ответ американский лидер сказал следующее:

"Ну, это важные переговоры. Все будет очень просто. Я имею ввиду, что — смотрите, пока что Украине лучше быстро сесть за стол переговоров. Это все, что я вам скажу. Мы в выгодном положении. Мы хотим, чтобы они пришли", — заявил президент США.

Напомним, вчера госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон никого не заставляет соглашаться на мирное соглашение по завершению войны в Украине. Он утверждает, что США хотят только помочь.

Также отметим, что сегодня 17 февраля в Женеве пройдет третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Секретарь СНБО Рустем Умеров недавно сообщил, что украинская делегация уже прибыла в этот швейцарский город, а также анонсировал, что Украина на этой встрече намерена обсудить энергетическое перемирие.

США Дональд Трамп Украина война в Украине Россия мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
