Рубио заявил, что США никого не заставляют соглашаться на соглашение по миру в Украине

Рубио сказал, давят ли США на Украину и РФ для завершения войны
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон никого не заставляет соглашаться на мирное соглашение по завершению войны в Украине. По его словам, Соединенные Штаты хотят только помочь.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Что сказал Рубио о роли США в переговорах
Марко Рубио отметил, что только Вашингтону удалось собрать Киев и Москву вместе за одним столом переговоров — тогда как ни ООН, ни одна страна в мире не смогли этого достичь.
"Впервые за несколько лет на техническом уровне военные представители обеих сторон на прошлой неделе встретились на Ближнем Востоке, и мы возобновим эти переговоры в Женеве позже на этой неделе", — сказал госсекретарь.
Он добавил, что США пытаются лишь сыграть роль в достижении соглашения, если это возможно.
"Мы не пытаемся заставить кого-то согласиться на сделку, которую они не хотят. Мы просто хотим им помочь", — резюмировал американский чиновник.
Напомним, что 17 февраля в швейцарской Женеве состоится третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Секретарь СНБО Рустем Умеров несколько часов назад сообщил, что украинская делегация уже прибыла в Швейцарию.
Также мы писали, что по словам Умерова, Украина на этой встрече хочет поговорить об энергетическом перемирии.
