Рубио заявил, что США никого не заставляют соглашаться на соглашение по миру в Украине

Марко Рубио. Фото иллюстративное: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон никого не заставляет соглашаться на мирное соглашение по завершению войны в Украине. По его словам, Соединенные Штаты хотят только помочь.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Что сказал Рубио о роли США в переговорах

Марко Рубио отметил, что только Вашингтону удалось собрать Киев и Москву вместе за одним столом переговоров — тогда как ни ООН, ни одна страна в мире не смогли этого достичь.

"Впервые за несколько лет на техническом уровне военные представители обеих сторон на прошлой неделе встретились на Ближнем Востоке, и мы возобновим эти переговоры в Женеве позже на этой неделе", — сказал госсекретарь.

Он добавил, что США пытаются лишь сыграть роль в достижении соглашения, если это возможно.

"Мы не пытаемся заставить кого-то согласиться на сделку, которую они не хотят. Мы просто хотим им помочь", — резюмировал американский чиновник.

Напомним, что 17 февраля в швейцарской Женеве состоится третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Секретарь СНБО Рустем Умеров несколько часов назад сообщил, что украинская делегация уже прибыла в Швейцарию.

Также мы писали, что по словам Умерова, Украина на этой встрече хочет поговорить об энергетическом перемирии.