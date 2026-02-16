Украинская делегация прибыла на переговоры в Женеву

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Фото: Reuters

В понедельник, 16 февраля, украинская делегация прибыла в Женеву (Швейцария) для участия в новом раунде трехсторонних переговоров. Ожидается, что встреча начнется во вторник, 17 февраля.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

Реклама

Читайте также:

Украинская переговорная команда прибыла в Женеву

"Украинская делегация уже прибыла в Женеву", — написал Умеров.

Он отметил, что уже завтра начнется очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе.

"Ожидаем конструктивную работу и предметные встречи по безопасности и гуманитарным вопросам — для продвижения к достойному и устойчивому миру", — отметил секретарь СНБО.

Скриншот сообщения Умерова/Facebook

Напомним, что недавно Умеров сообщил, какая тема станет ключевой на переговорах в Женеве.

В свою очередь президент Зеленский заявил, что пессимистично настроен на переговоры в Швейцарии.