Україна
Украинская делегация прибыла в Женеву на новый раунд переговоров

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 21:11
Украинская делегация прибыла на переговоры в Женеву
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Фото: Reuters

В понедельник, 16 февраля, украинская делегация прибыла в Женеву (Швейцария) для участия в новом раунде трехсторонних переговоров. Ожидается, что встреча начнется во вторник, 17 февраля.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

Украинская переговорная команда прибыла в Женеву

"Украинская делегация уже прибыла в Женеву", — написал Умеров.

Он отметил, что уже завтра начнется очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе.

"Ожидаем конструктивную работу и предметные встречи по безопасности и гуманитарным вопросам — для продвижения к достойному и устойчивому миру", — отметил секретарь СНБО.

Українська делегація прибула до Женеви
Скриншот сообщения Умерова/Facebook

Напомним, что недавно Умеров сообщил, какая тема станет ключевой на переговорах в Женеве.

В свою очередь президент Зеленский заявил, что пессимистично настроен на переговоры в Швейцарии.

переговоры Швейцария война в Украине Рустем Умеров мирные переговоры мирное соглашение
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
