Мирные переговоры в Швейцарии — как настроен Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пессимистично настроен на следующий рауд переговоров, который состоится на следующей неделе в Швейцарии. Это связано с тем, что Россия сменила делегацию.

Об этом Владимир Зеленский заявил в комментарии Новини.LIVE.

Ожидания Зеленского от переговоров в Швейцарии

"Неожиданность заключается в том, что россияне сменили лидера своей переговорной группы. Я думаю, они хотят отложить принятие решения", — сказал президент.

