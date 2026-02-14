Мирные переговоры в Швейцарии — как настроен Зеленский

Зеленский ответил, как настроен на переговоры в Швейцарии
Дата публикации 14 февраля 2026 17:48
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пессимистично настроен на следующий рауд переговоров, который состоится на следующей неделе в Швейцарии. Это связано с тем, что Россия сменила делегацию.
Об этом Владимир Зеленский заявил в комментарии Новини.LIVE.
"Неожиданность заключается в том, что россияне сменили лидера своей переговорной группы. Я думаю, они хотят отложить принятие решения", — сказал президент.
