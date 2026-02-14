Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский ответил, как настроен на переговоры в Швейцарии

Зеленский ответил, как настроен на переговоры в Швейцарии

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 17:48
Мирные переговоры в Швейцарии — как настроен Зеленский
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пессимистично настроен на следующий рауд переговоров, который состоится на следующей неделе в Швейцарии. Это связано с тем, что Россия сменила делегацию.

Об этом Владимир Зеленский заявил в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Ожидания Зеленского от переговоров в Швейцарии

"Неожиданность заключается в том, что россияне сменили лидера своей переговорной группы. Я думаю, они хотят отложить принятие решения", — сказал президент.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский переговоры Швейцария война в Украине мирные переговоры Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
