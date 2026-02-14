Видео
Україна
Главная Новости дня Украина сделает все, чтобы Европа участвовала в переговорах — Зеленский

Украина сделает все, чтобы Европа участвовала в переговорах — Зеленский

Дата публикации 14 февраля 2026 17:39
Зеленский заявил, что Европа должна быть за столом переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы Европа была за столом переговоров. В то же время он отметил, что Россия не видит европейцев за дипломатическим столом.

Об этом глава государства сказал во время общения с представителями медиа в Мюнхене, информирует Новини.LIVE в субботу, 14 февраля.

Читайте также:

Зеленский об участии Европы в переговорах

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас делается все для того, чтобы Европа также участвовала в переговорах.

Однако, по словам Зеленского, Россия не очень видит европейцев за дипломатическим столом, что является несправедливым, ведь именно Европа предоставляет Украине большинство денег на оборону.

Кроме того, лидер отметил, что Украина надеется и на гарантии безопасности от европейцев.

Недавно Зеленский ответил, на какую самую большую уступку готов пойти Киев на мирных переговорах.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, чего ожидает от следующего раунда переговоров с РФ.

Владимир Зеленский переговоры Европа война в Украине Мюнхенская конференция безопасности 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
