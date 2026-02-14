Зеленский заявил, что Европа должна быть за столом переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все, чтобы Европа была за столом переговоров. В то же время он отметил, что Россия не видит европейцев за дипломатическим столом.

Об этом глава государства сказал во время общения с представителями медиа в Мюнхене, информирует Новини.LIVE в субботу, 14 февраля.

Зеленский об участии Европы в переговорах

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас делается все для того, чтобы Европа также участвовала в переговорах.

Однако, по словам Зеленского, Россия не очень видит европейцев за дипломатическим столом, что является несправедливым, ведь именно Европа предоставляет Украине большинство денег на оборону.

Кроме того, лидер отметил, что Украина надеется и на гарантии безопасности от европейцев.

