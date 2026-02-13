На какой самый большой компромисс согласится Украина на переговорах — Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки предлагают Украине различные компромиссы, чтобы положить конец войне. Президент Владимир Зеленский ответил, на какую самую большую уступку готов пойти Киев на переговорах о мире.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на "РБК-Україна" в пятницу, 13 февраля.

Реклама

Читайте также:

Зеленский высказался о компромиссе на переговорах

"Мы пошли на многие компромиссы. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина никогда не забудет количество жертв, которые она понесла из-за войны, развязанной Путиным. Несмотря на это Киев готов к заключению мирного соглашения, однако Москва не проявляет такого желания.

"Я не думаю, что они хотят остановить войну. Я думаю, что они могут это сделать под давлением. Вот почему, пока давления недостаточно, они играют в игры", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава государства провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Разговор состоялся в Мюнхене.

Также мы рассказывали о том, какая главная цель конференции по безопасности, которая проходит сейчас в Мюнхене.