На какой самый большой компромисс согласится Украина на переговорах — Зеленский ответил

Зеленский назвал наибольшый компромисс, на который пойдет Украина
Соединенные Штаты Америки предлагают Украине различные компромиссы, чтобы положить конец войне. Президент Владимир Зеленский ответил, на какую самую большую уступку готов пойти Киев на переговорах о мире.
Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на "РБК-Україна" в пятницу, 13 февраля.
Зеленский высказался о компромиссе на переговорах
"Мы пошли на многие компромиссы. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", — заявил Зеленский.
Он добавил, что Украина никогда не забудет количество жертв, которые она понесла из-за войны, развязанной Путиным. Несмотря на это Киев готов к заключению мирного соглашения, однако Москва не проявляет такого желания.
"Я не думаю, что они хотят остановить войну. Я думаю, что они могут это сделать под давлением. Вот почему, пока давления недостаточно, они играют в игры", — отметил Зеленский.
