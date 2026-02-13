Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал наибольшый компромисс, на который пойдет Украина

Зеленский назвал наибольшый компромисс, на который пойдет Украина

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 23:00
На какой самый большой компромисс согласится Украина на переговорах — Зеленский ответил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки предлагают Украине различные компромиссы, чтобы положить конец войне. Президент Владимир Зеленский ответил, на какую самую большую уступку готов пойти Киев на переговорах о мире.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на "РБК-Україна" в пятницу, 13 февраля.

Реклама
Читайте также:

Зеленский высказался о компромиссе на переговорах

"Мы пошли на многие компромиссы. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина никогда не забудет количество жертв, которые она понесла из-за войны, развязанной Путиным. Несмотря на это Киев готов к заключению мирного соглашения, однако Москва не проявляет такого желания.

"Я не думаю, что они хотят остановить войну. Я думаю, что они могут это сделать под давлением. Вот почему, пока давления недостаточно, они играют в игры", — отметил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава государства провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Разговор состоялся в Мюнхене.

Также мы рассказывали о том, какая главная цель конференции по безопасности, которая проходит сейчас в Мюнхене.

Владимир Зеленский владимир путин война в Украине мирные переговоры Мюнхенская конференция безопасности 2026
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации