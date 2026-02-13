Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Мюнхене стартует Конференция по безопасности — обсудят войну и мир

В Мюнхене стартует Конференция по безопасности — обсудят войну и мир

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 08:05
Мюнхенская конференция по безопасности — главные темы в 2026 году
Место проведения Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: AP/Michael Probst

В Мюнхене в пятницу, 13 февраля, стартует Конференция по безопасности-2026. Она является одной из основных мировых площадок для обсуждения безопасности, войны и мира.

Новини.LIVE будут работать на Мюнхенской конференции по безопасности и оперативно информировать о ключевых заявлениях и событиях.

Реклама
Читайте также:

Мюнхенская конференция по безопасности-2026

Ключевые темы нынешней конференции:

  • российская агрессия против Украины;
  • будущее европейской архитектуры безопасности;
  • трансатлантические отношения.

Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский. Для него это будет не первое выступление в Мюнхене, поскольку в феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения, он уже обращался к международному сообществу с резким предупреждением об угрозе со стороны России и призывом к решительной реакции.

Мюнхенська безпекова конференція-2026
Место проведения Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Мюнхенская конференция также имеет символическое значение в контексте отношений с Кремлем. Именно там в 2007 году российский диктатор Владимир Путин выступил с речью, в которой резко раскритиковал Запад и осудил "однополярный мир" — заявления, которые впоследствии многие расценили как идеологический предвестник дальнейшей агрессивной политики РФ.

Путін на Мюнхенській конференції 2007
Выступление российского диктатора Путина в 2007 году. Фото: росСМИ

Кроме того, Мюнхен неоднократно был площадкой для основных контактов Украины с партнерами. Известно, что 14 февраля 2025 года на полях состоялась первая встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Мюнхенская конференция по безопасности состоится 13-15 февраля и станет уже 62-й по счету.

Безпекова конференція в Мюнхені 2026
Правоохранители возле места проведения конференции. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

По информации организаторов, участие в конференции подтвердили около 50 глав государств и правительств, в том числе руководители большинства европейских стран.

История Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности — это международная площадка для обсуждения главных вызовов в сфере внешней политики и глобальной безопасности.

В рамках конференции не принимают обязательных межправительственных решений и не обнародуют итоговых коммюнике. В то же время ее неоднократно признавали одной из самых авторитетных в мире платформ для аналитических дискуссий.

Известно, что первая конференция состоялась еще в 1963 году. Сначала участниками были военные и политические лидеры только государств НАТО, политологи и журналисты. С 1990-х годов в конференции начали участвовать представители Украины, России, стран Восточной Европы, Китая, Индии и Японии. С начала полномасштабного вторжения Москва не присоединяется к мероприятию.

Напомним, в мероприятии в Германии примет участие государственный секретарь США Марко Рубио. Его визит происходит после заявлений лидера Дональда Трампа о Гренландии.

Кроме того, Рубио допустил встречу с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Германия война Украина политики Мюнхенская конференция безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации