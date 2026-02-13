Мюнхенская конференция по безопасности — главные темы в 2026 году

Место проведения Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: AP/Michael Probst

В Мюнхене в пятницу, 13 февраля, стартует Конференция по безопасности-2026. Она является одной из основных мировых площадок для обсуждения безопасности, войны и мира.

Новини.LIVE будут работать на Мюнхенской конференции по безопасности и оперативно информировать о ключевых заявлениях и событиях.

Мюнхенская конференция по безопасности-2026

Ключевые темы нынешней конференции:

российская агрессия против Украины;

будущее европейской архитектуры безопасности;

трансатлантические отношения.

Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский. Для него это будет не первое выступление в Мюнхене, поскольку в феврале 2022 года, накануне полномасштабного вторжения, он уже обращался к международному сообществу с резким предупреждением об угрозе со стороны России и призывом к решительной реакции.

Место проведения Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Мюнхенская конференция также имеет символическое значение в контексте отношений с Кремлем. Именно там в 2007 году российский диктатор Владимир Путин выступил с речью, в которой резко раскритиковал Запад и осудил "однополярный мир" — заявления, которые впоследствии многие расценили как идеологический предвестник дальнейшей агрессивной политики РФ.

Выступление российского диктатора Путина в 2007 году. Фото: росСМИ

Кроме того, Мюнхен неоднократно был площадкой для основных контактов Украины с партнерами. Известно, что 14 февраля 2025 года на полях состоялась первая встреча Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Мюнхенская конференция по безопасности состоится 13-15 февраля и станет уже 62-й по счету.

Правоохранители возле места проведения конференции. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

По информации организаторов, участие в конференции подтвердили около 50 глав государств и правительств, в том числе руководители большинства европейских стран.

История Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности — это международная площадка для обсуждения главных вызовов в сфере внешней политики и глобальной безопасности.

В рамках конференции не принимают обязательных межправительственных решений и не обнародуют итоговых коммюнике. В то же время ее неоднократно признавали одной из самых авторитетных в мире платформ для аналитических дискуссий.

Известно, что первая конференция состоялась еще в 1963 году. Сначала участниками были военные и политические лидеры только государств НАТО, политологи и журналисты. С 1990-х годов в конференции начали участвовать представители Украины, России, стран Восточной Европы, Китая, Индии и Японии. С начала полномасштабного вторжения Москва не присоединяется к мероприятию.

Напомним, в мероприятии в Германии примет участие государственный секретарь США Марко Рубио. Его визит происходит после заявлений лидера Дональда Трампа о Гренландии.

Кроме того, Рубио допустил встречу с Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности.