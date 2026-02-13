Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Мюнхені стартує Безпекова конференція — обговорять війну та мир

У Мюнхені стартує Безпекова конференція — обговорять війну та мир

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 08:05
Мюнхенська безпекова конференція — головні теми в 2026 році
Місце проведення Мюнхенської безпекової конференції. Фото: AP/Michael Probst

У Мюнхені у пʼятницю, 13 лютого, стартує Безпекова конференція-2026. Вона є одним із основних світових майданчиків для обговорення безпеки, війни та миру.

Новини.LIVE працюватимуть на Мюнхенській конференції з безпеки та оперативно інформуватимуть про ключові заяви та події.

Реклама
Читайте також:

Мюнхенська безпекова конференція-2026

Ключові теми цьогорічної конференції: 

  • російська агресія проти України;
  • майбутнє європейської архітектури безпеки;
  • трансатлантичні відносини.

Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський. Для нього це буде не перший виступ у Мюнхені, оскільки у лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, він уже звертався до міжнародної спільноти із різким попередженням про загрозу з боку Росії та закликом до рішучої реакції.

Мюнхенська безпекова конференція-2026
Місце проведення Мюнхенської безпекової конференції. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Мюнхенська конференція також має символічне значення у контексті відносин із Кремлем. Саме там у 2007 році російський диктатор Володимир Путін виступив із промовою, у якій різко розкритикував Захід і засудив "однополярний світ" — заяви, що згодом багато хто розцінив як ідеологічний передвісник подальшої агресивної політики РФ.

Путін на Мюнхенській конференції 2007
Виступ російського диктатора Путіна у 2007 році. Фото: росЗМІ

Крім того, Мюнхен неодноразово був майданчиком для основних контактів України з партнерами. Відомо, що 14 лютого 2025 року на полях відбулася перша зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Мюнхенська безпекова конференція відбудеться 13–15 лютого та стане вже 62-ю за рахунком.

Безпекова конференція в Мюнхені 2026
Правоохоронці біля місця проведення конференції. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

За інформацією організаторів, участь у конференції підтвердили близько 50 глав держав і урядів, зокрема керівники більшості європейських країн.

Історія Мюнхенської безпекової конференції

Мюнхенська конференція з безпеки — це міжнародний майданчик для обговорення головних викликів у сфері зовнішньої політики та глобальної безпеки.

У межах конференції не приймають обов’язкових міжурядових рішень і не оприлюднюють підсумкових комюніке. Водночас її неодноразово визнавали однією з найавторитетніших у світі платформ для аналітичних дискусій.

Відомо, що перша конференція відбулася ще в 1963 році. Спочатку учасниками були військові та політичні лідери лише держав НАТО, політологи та журналісти. З 1990-х років у конференції почали брати участь представники України, Росії, країн Східної Європи, Китаю, Індії та Японії. З початку повномасштабного вторгнення Москва не долучається до заходу.

Нагадаємо, у заході в Німеччині візьме участь державний секретар США Марко Рубіо. Його візит відбувається після заяв лідера Дональда Трампа про Гренландію.

Крім того, Рубіо допустив зустріч із Зеленським на полях Мюнхенській конференції з безпеки.

Німеччина війна Україна політики Мюнхенська конференція безпеки Мюнхенська безпекова конференція 2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації