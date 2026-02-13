Мюнхенська безпекова конференція — головні теми в 2026 році

У Мюнхені стартує Безпекова конференція — обговорять війну та мир
У Мюнхені у пʼятницю, 13 лютого, стартує Безпекова конференція-2026. Вона є одним із основних світових майданчиків для обговорення безпеки, війни та миру.
Новини.LIVE працюватимуть на Мюнхенській конференції з безпеки та оперативно інформуватимуть про ключові заяви та події.
Мюнхенська безпекова конференція-2026
Ключові теми цьогорічної конференції:
- російська агресія проти України;
- майбутнє європейської архітектури безпеки;
- трансатлантичні відносини.
Українську делегацію очолить президент Володимир Зеленський. Для нього це буде не перший виступ у Мюнхені, оскільки у лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, він уже звертався до міжнародної спільноти із різким попередженням про загрозу з боку Росії та закликом до рішучої реакції.
Мюнхенська конференція також має символічне значення у контексті відносин із Кремлем. Саме там у 2007 році російський диктатор Володимир Путін виступив із промовою, у якій різко розкритикував Захід і засудив "однополярний світ" — заяви, що згодом багато хто розцінив як ідеологічний передвісник подальшої агресивної політики РФ.
Крім того, Мюнхен неодноразово був майданчиком для основних контактів України з партнерами. Відомо, що 14 лютого 2025 року на полях відбулася перша зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
Мюнхенська безпекова конференція відбудеться 13–15 лютого та стане вже 62-ю за рахунком.
За інформацією організаторів, участь у конференції підтвердили близько 50 глав держав і урядів, зокрема керівники більшості європейських країн.
Історія Мюнхенської безпекової конференції
Мюнхенська конференція з безпеки — це міжнародний майданчик для обговорення головних викликів у сфері зовнішньої політики та глобальної безпеки.
У межах конференції не приймають обов’язкових міжурядових рішень і не оприлюднюють підсумкових комюніке. Водночас її неодноразово визнавали однією з найавторитетніших у світі платформ для аналітичних дискусій.
Відомо, що перша конференція відбулася ще в 1963 році. Спочатку учасниками були військові та політичні лідери лише держав НАТО, політологи та журналісти. З 1990-х років у конференції почали брати участь представники України, Росії, країн Східної Європи, Китаю, Індії та Японії. З початку повномасштабного вторгнення Москва не долучається до заходу.
Нагадаємо, у заході в Німеччині візьме участь державний секретар США Марко Рубіо. Його візит відбувається після заяв лідера Дональда Трампа про Гренландію.
Крім того, Рубіо допустив зустріч із Зеленським на полях Мюнхенській конференції з безпеки.
