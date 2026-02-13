Відео
Рубіо допускає зустріч із Зеленським у Мюнхені — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 05:43
Рубіо заявив, що може зустрітися із Зеленським у Мюнхені
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Держсекретар США Марко Рубіо висловив думку, що президент України Володимир Зеленський буде присутній на Мюнхенській конференції з безпеки. Він допустив, що між ними може відбутися зустріч.

Про це держсекретар розповів журналістам перед виїздом до Мюнхена.

Що сказав Рубіо про зустріч із Зеленським та обстріли України

"Є шанс його побачити. Я думаю, що це є в моєму графіку. Я не впевнений на 100%, але вважаю, що ми це зробимо", — заявив держсекретар США.

Також Рубіо висловився щодо російських обстрілів в умовах холодної погоди. Він назвав цю ситуацію жахливою, підкресливши, що американці заради закінчення війни вже понад рік над цим питанням.

"Це жахливо. Це війна. Саме тому ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди страждають. Це найхолодніша пора року. Страждання, які неможливо уявити. У цьому й полягає проблема війни. Ось чому війни — це погано, і саме тому ми вже понад рік наполегливо працюємо, щоб спробувати покласти край цій війні", — резюмував американський дипломат.

Нагадаємо, кілька днів тому у ЗМІ була інформація, що саме Рубіо буде на Мюнхенській конференції від США після скандальних заяв президента Дональда Трампа щодо Гренландії. Відомо, що у держсекретаря окрім Мюнхена заплановані візити по Європі.

Також ми писали, що Зеленський поки не впевнений, чи зможе поїхати на Мюнхенську конференції. Він пояснив, що його графік залежить від ситуації в Україні, а саме обстрілів.

