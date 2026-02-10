США активізують дипломатію в Європі на фоні скандалу з Гренландією

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Державний секретар США Марко Рубіо найближчим часом поїде до Європи та відвідає одразу кілька країн. Його візит відбувається після гучних заяв президента Дональда Трампа про Гренландію, які викликали напруження у відносинах між США та європейськими союзниками.

Трамп вирішив відправити Рубіо на Мюнхенську конференцію

У Держдепартаменті повідомили, що Рубіо візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, яка пройде з 13 по 15 лютого. Очікується, що під час заходу сторони говоритимуть про ключові безпекові виклики та співпрацю між США і Європою.

Після Мюнхена держсекретар вирушить до Братислави. Там він зустрінеться з представниками уряду Словаччини, щоб обговорити регіональну безпеку, співпрацю в межах НАТО та двосторонні питання. Серед тем також будуть ядерна енергетика та оновлення словацьких збройних сил.

Завершальним пунктом поїздки стане Будапешт, куди Рубіо прибуде 16 лютого. У столиці Угорщини уже заплановані зустрічі з ключовими посадовцями, під час яких йтиметься про двосторонні відносини та регіональні ініціативи США, зокрема про мирні процеси. Раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан заявляв, що Будапешт готовий стати місцем можливої зустрічі між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним у межах зусиль щодо припинення війни в Україні.

Як йдеться у Bloomberg, візит Марка Рубіо до Угорщини відбувається також через загострення внутрішньої політичної боротьби в країні. За два місяці до виборів партія "Фідес", яку очолює Орбан і яка давно підтримує Трампа, за останніми опитуваннями поступається опозиції. Минулого тижня Трамп публічно підтримав угорського прем’єра, наголосивши на схожих підходах до міграційної політики та використанні націоналістичної риторики.

Раніше Трамп погрожував запровадити тарифи проти європейських країн, які виступають проти його ідей щодо Гренландії, що викликало різку реакцію в Європі.

Згодом президент США відмовився від цих погроз, заявивши, що сторони досягли певних домовленостей у межах так званих "рамок майбутньої угоди" щодо острова.