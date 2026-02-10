США активизируют дипломатию в Европе на фоне скандала с Гренландией

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Государственный секретарь США Марко Рубио в ближайшее время поедет в Европу и посетит сразу несколько стран. Его визит происходит после громких заявлений президента Дональда Трампа о Гренландии, которые вызвали напряжение в отношениях между США и европейскими союзниками.

Об этом говорится в статье Bloomberg, передает Новини.LIVE.

Трамп решил отправить Рубио на Мюнхенскую конференцию

В Госдепартаменте сообщили, что Рубио примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля. Ожидается, что во время мероприятия стороны будут говорить о ключевых вызовах безопасности и сотрудничестве между США и Европой.

После Мюнхена госсекретарь отправится в Братиславу. Там он встретится с представителями правительства Словакии, чтобы обсудить региональную безопасность, сотрудничество в рамках НАТО и двусторонние вопросы. Среди тем также будут ядерная энергетика и обновление словацких вооруженных сил.

Завершающим пунктом поездки станет Будапешт, куда Рубио прибудет 16 февраля. В столице Венгрии уже запланированы встречи с ключевыми должностными лицами, во время которых речь пойдет о двусторонних отношениях и региональных инициативах США, в частности о мирных процессах. Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Будапешт готов стать местом возможной встречи между Трампом и президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по прекращению войны в Украине.

Как говорится в Bloomberg, визит Марка Рубио в Венгрию происходит также из-за обострения внутренней политической борьбы в стране. За два месяца до выборов партия "Фидес", которую возглавляет Орбан и которая давно поддерживает Трампа, по последним опросам уступает оппозиции. На прошлой неделе Трамп публично поддержал венгерского премьера, отметив схожие подходы к миграционной политике и использование националистической риторики.

Ранее Трамп угрожал ввести тарифы против европейских стран, которые выступают против его идей по Гренландии, что вызвало резкую реакцию в Европе.

Впоследствии президент США отказался от этих угроз, заявив, что стороны достигли определенных договоренностей в рамках так называемых "рамок будущего соглашения" по острову.