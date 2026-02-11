Відео
Зеленський відповів, чи поїде на Мюнхенську конференцію

Зеленський відповів, чи поїде на Мюнхенську конференцію

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 20:11
Зеленський відповів, чи поїде на Мюнхенську конференцію
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не впевнений, чи зможе поїхати на Мюнхенську конференцію з безпеки, адже його графік повністю залежить від ситуації в країні. За його словами, щоденні удари по інфраструктурі, енергетичні кризи та термінові наради з регіонами й урядом часто змінюють плани.

Про це голова держави повідомив під час онлайн-пресконференції у середу, 11 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський на Мюнхенській конференції

Український лідер наголосив, що безпека України сьогодні безпосередньо впливає на безпеку всієї Європи, тому участь у конференції має особливе значення. Якщо обставини дозволять, він планує зустрітися з ключовими європейськими лідерами та обговорити постачання озброєння, систем ППО, спільне виробництво дронів і залучення інвестицій в оборонну сферу.

Президент також прокоментував можливість завершення бойових дій до літа. За його словами, це залежить не лише від України, а насамперед від готовності Сполучених Штатів тиснути на Росію. Ключовими умовами для припинення війни він назвав надійні гарантії безпеки з боку США, потужні військові пакети допомоги та участь Заходу у відбудові української економіки.

Глава держави підкреслив, що підписання можливих угод сьогодні напряму залежить від позиції Сполучених Штатів. Після забезпечення безпеки та економічної стійкості Україна готова рухатися до реалізації 20-пунктного плану, зокрема й щодо можливих рішень по східних регіонах, які мають бути затверджені українським народом через референдум.

Нагадаємо, що нещодавно в ОАЕ пройшов ще один раунд мирних переговорів.

Тоді Україна та РФ домовилися про обмін полоненими і додому з російської неволі повернулося 157 українців

