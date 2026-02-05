Переговори в Абу-Дабі — Умєров розповів результати

Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_mo

Секретар Рада національної безпеки і оборони України Рустем Умєров підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі, які відбулися 4 та 5 лютого. За його словами, обговорення мали конструктивний характер.

Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Переговори в Абу-Дабі

Упродовж двох днів делегації США, України та Росії провели другі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні.

Умєров розповів, що обговорення були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.

За його словами, делегації домовилися здійснити обмін по 157 військовополонених. Він став першим за останні пʼять місяців.

"Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій", — розповів секретар РНБО.

Делегації також домовилися поінформувати свої столиці та продовжити тристоронні переговори упродовж найближчих тижнів.

"Україна вдячна Президенту Дональду Трампу за його лідерство у просуванні зусиль, спрямованих на припинення війни", — додав Умєров.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 лютого в Абу-Дабі завершилися тристоронні переговори між Україною, Росією та США.

А у Росії заявили, що нібито Європа є головним призвідником війни.