Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Умєров підбив підсумки результатів переговорів в Абу-Дабі

Умєров підбив підсумки результатів переговорів в Абу-Дабі

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 20:05
Переговори в Абу-Дабі — Умєров розповів результати
Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_mo

Секретар Рада національної безпеки і оборони України Рустем Умєров підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі, які відбулися 4 та 5 лютого. За його словами, обговорення мали конструктивний характер.

Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Переговори в Абу-Дабі

Упродовж двох днів делегації США, України та Росії провели другі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні.

Умєров розповів, що обговорення були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.

За його словами, делегації домовилися здійснити обмін по 157 військовополонених. Він став першим за останні пʼять місяців.

"Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій", — розповів секретар РНБО.

Делегації також домовилися поінформувати свої столиці та продовжити тристоронні переговори упродовж найближчих тижнів. 

"Україна вдячна Президенту Дональду Трампу за його лідерство у просуванні зусиль, спрямованих на припинення війни", — додав Умєров.

null
Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 лютого в Абу-Дабі завершилися тристоронні переговори між Україною, Росією та США.

А у Росії заявили, що нібито Європа є головним призвідником війни.

США війна переговори Україна Росія Рустем Умєров
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації