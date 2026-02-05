Переговоры в Абу-Даби — Умеров рассказал о результатах

Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_mo

Секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги переговоров в Абу-Даби, которые состоялись 4 и 5 февраля. По его словам, обсуждения имели конструктивный характер.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Переговоры в Абу-Даби

В течение двух дней делегации США, Украины и России провели вторые трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине.

Умеров рассказал, что обсуждения были сосредоточены на путях создания условий для достижения длительного мира.

По его словам, делегации договорились осуществить обмен по 157 военнопленных. Он стал первым за последние пять месяцев.

"В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий", — рассказал секретарь СНБО.

Делегации также договорились проинформировать свои столицы и продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель.

"Украина благодарна Президенту Дональду Трампу за его лидерство в продвижении усилий, направленных на прекращение войны", — добавил Умеров.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, 5 февраля в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США.

А в России заявили, что якобы Европа является главным зачинщиком войны.