Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Умеров подвел итоги результатов переговоров в Абу-Даби

Умеров подвел итоги результатов переговоров в Абу-Даби

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 20:05
Переговоры в Абу-Даби — Умеров рассказал о результатах
Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_mo

Секретарь Совет национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги переговоров в Абу-Даби, которые состоялись 4 и 5 февраля. По его словам, обсуждения имели конструктивный характер.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Переговоры в Абу-Даби

В течение двух дней делегации США, Украины и России провели вторые трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине.

Умеров рассказал, что обсуждения были сосредоточены на путях создания условий для достижения длительного мира.

По его словам, делегации договорились осуществить обмен по 157 военнопленных. Он стал первым за последние пять месяцев.

"В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий", — рассказал секретарь СНБО.

Делегации также договорились проинформировать свои столицы и продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель.

"Украина благодарна Президенту Дональду Трампу за его лидерство в продвижении усилий, направленных на прекращение войны", — добавил Умеров.

null
Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, 5 февраля в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США.

А в России заявили, что якобы Европа является главным зачинщиком войны.

США война переговоры Украина Россия Рустем Умеров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации