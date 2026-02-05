Переговоры в Абу-Даби 5 февраля — Украина, РФ и США завершили встречу

Переговоры Украины, РФ и США в Абу-Даби завершились — детали
Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 14:05
Срочная новость
В Абу-Даби завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря секретаря СНБО Диану Давитян.
Реклама
Читайте также:
Напомним, как стало известно ранее, стороны договорились об обмене военнопленными впервые за пять месяцев. Кроме того, представители российского диктатора Владимира Путина заявили о "прогрессе" в переговорах с Украиной.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама