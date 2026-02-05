Переговори в Абу-Дабі 5 лютого — Україна, РФ і США завершили зустріч

Переговори в Абу-Дабі. Фото: Reuters

У Абу-Дабі завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США.

Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на речницю секретаря РНБО Діану Давітян.

Реклама

Читайте також:

Нагадаємо, як стало відомо раніше, сторони домовилися про обмін військовополоненими вперше за п'ять місяців. Крім того, представники російського диктатора Володимира Путіна заявили про "прогрес" у переговорах з Україною.

Новина доповнюється...