Головна Новини дня Переговори України, РФ і США в Абу-Дабі звершилися — деталі

Переговори України, РФ і США в Абу-Дабі звершилися — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 14:05
Переговори в Абу-Дабі 5 лютого — Україна, РФ і США завершили зустріч
Переговори в Абу-Дабі. Фото: Reuters

У Абу-Дабі завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США. 

Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на речницю секретаря РНБО Діану Давітян.

Читайте також:

Нагадаємо, як стало відомо раніше, сторони домовилися про обмін військовополоненими вперше за п'ять місяців. Крім того, представники російського диктатора Володимира Путіна заявили про "прогрес" у переговорах з Україною.

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
