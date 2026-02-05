Мирні переговори — як оцінили зустріч в Путіна

Спеціальний представник Путіна Кирило Дмитрієв. Фото: REUTERS

Спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив про "певний прогрес" за підсумками переговорів в Абу-Дабі. Водночас він сказав, що нібито Європа є головним призвідником війни.

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Як РФ оцінює переговори в Абу-Дабі

Дмитрієв заявив, що бачить прогрес у тристоронніх переговорах щодо України. Водночас він поскаржився на те, що Європа і Велика Британія нібито заважають досягти мирного врегулювання.

"Ви знаєте, тут певним індикатором може бути те, що ось розпалювачі війни з Європи, з Британії постійно намагаються перешкодити цьому процесу, постійно намагаються в нього влізти. І ось чим більше таких спроб відбувається, тим більше ми бачимо, що, безумовно, прогрес є, і йде гарний позитивний рух уперед. Але перешкодити неможливо, я вважаю. Їм складно, але вони намагаються", — сказав представник Путіна.

Він також додав, що в Абу-Дабі пройшла зустріч РФ і США з економічного співробітництва. За його словами, сторони "ведуть активну роботу з відновлення економічних відносин".

"Спільно з адміністрацією президента Трампа йде активна робота з відновлення відносин Росія — США за економічним напрямом, зокрема в межах російсько-американської групи з економічного співробітництва ми зустрічалися сьогодні, і зустрічі йдуть позитивно", — зазначив Кирило Дмитрієв.

Нагадаємо, сьогодні триває другий день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Сторони вже домовилися про обмін полоненими.

Водночас Венс заявив, що Трамп допускає співробітництво з РФ. Це можливо, якщо інтереси з нею частково збігаються.