В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів — деталі від Умєрова

В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів — деталі від Умєрова

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 09:26
Переговори в Абу-Дабі 5 лютого — розпочався другий раунд консультацій
Переговори в Абу-Дабі. Фото: REUTERS

В Абу-Дабі 5 лютого розпочався другий день переговорів України, Росії та США. Команди працюю у тих самих форматах, що і під час минулих зустрічей.

Про це повідомив секретар Радин національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Читайте також:

Другий день переговорів в Абу-Дабі

"Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій", — повідомив Умєров.

Він додав, що усі деталі та підсумки будуть згодом.

Переговори в Абу-Дабі 5 лютого
Скриншот допису Рустема Умєрова 

Нагадаємо, 4 лютого в Абу-Дабі відбувся перший раунд тристоронніх переговорів. Після цього розпочалась робота в окремих групах за напрямами. 

В результаті переговорів Марко Рубіо заявив, що вперше за дуже тривалий час відбулися зустрічі між військово-технічними командами України та Росії за участі американських експертів. Перемовини пройшли вдало.

Автор:
Карина Приходько
