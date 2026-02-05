Переговори в Абу-Дабі 5 лютого — розпочався другий раунд консультацій

Переговори в Абу-Дабі. Фото: REUTERS

В Абу-Дабі 5 лютого розпочався другий день переговорів України, Росії та США. Команди працюю у тих самих форматах, що і під час минулих зустрічей.

Про це повідомив секретар Радин національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Другий день переговорів в Абу-Дабі

"Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій", — повідомив Умєров.

Він додав, що усі деталі та підсумки будуть згодом.

Нагадаємо, 4 лютого в Абу-Дабі відбувся перший раунд тристоронніх переговорів. Після цього розпочалась робота в окремих групах за напрямами.

В результаті переговорів Марко Рубіо заявив, що вперше за дуже тривалий час відбулися зустрічі між військово-технічними командами України та Росії за участі американських експертів. Перемовини пройшли вдало.