В Абу-Даби начался второй день переговоров — детали от Умерова

В Абу-Даби начался второй день переговоров — детали от Умерова

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 09:26
Переговоры в Абу-Даби 5 февраля — начался второй раунд консультаций
Переговоры в Абу-Даби. Фото: REUTERS

В Абу-Даби 5 февраля начался второй день переговоров Украины, России и США. Команды работают в тех же форматах, что и во время прошлых встреч.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Читайте также:

Второй день переговоров в Абу-Даби

"Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций", — сообщил Умеров.

Он добавил, что все детали и итоги будут позже.

Переговори в Абу-Дабі 5 лютого
Скриншот сообщения Рустема Умерова

Напомним, 4 февраля в Абу-Даби состоялся первый раунд трехсторонних переговоров. После этого началась работа в отдельных группах по направлениям.

В результате переговоров Марко Рубио заявил, что впервые за очень длительное время состоялись встречи между военно-техническими командами Украины и России с участием американских экспертов. Переговоры прошли удачно.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
