Переговоры в Абу-Даби 5 февраля — начался второй раунд консультаций

В Абу-Даби начался второй день переговоров — детали от Умерова
В Абу-Даби 5 февраля начался второй день переговоров Украины, России и США. Команды работают в тех же форматах, что и во время прошлых встреч.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
Второй день переговоров в Абу-Даби
"Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций", — сообщил Умеров.
Он добавил, что все детали и итоги будут позже.
Напомним, 4 февраля в Абу-Даби состоялся первый раунд трехсторонних переговоров. После этого началась работа в отдельных группах по направлениям.
В результате переговоров Марко Рубио заявил, что впервые за очень длительное время состоялись встречи между военно-техническими командами Украины и России с участием американских экспертов. Переговоры прошли удачно.
Читайте Новини.LIVE!