В Абу-Даби завершился первый раунд переговоров касаемо войны в Украине — СМИ

Украинская делегация на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 4 февраля 2026 года. Фото: Reuters

Вечером 4 февраля в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, завершились переговоры. Второй раунд начнется завтра.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Переговоры в Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялся новый раунд переговоров. Участие в них приняли украинская, американская и российская делегации.

Сейчас переговоры завершились. Стороны продолжат обсуждение завтра.

Ранее Рустем Умеров отмечал, что после переговорного процесса в трехстороннем формате начнется работа в отдельных группах по направлениям. После этого запланировано повторное совместное обсуждение позиций.

"Работаем в рамках четких директив Президента Владимира Зеленского для достижения достойного и длительного мира", — подчеркнул Умеров.

Напомним, ранее мы писали о том, как прокомментировали переговоры в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что Киев не принял "необходимых решений".

Также мы рассказывали о том, что в МИД назвали цели Украины на переговорах в ОАЭ. Сейчас есть основная задача, которую поставила перед собой делегация.