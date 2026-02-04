В Абу-Даби завершился первый раунд переговоров касаемо войны в Украине — СМИ

Завершился первый раунд переговоров в Абу-Даби, — СМИ
Вечером 4 февраля в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, завершились переговоры. Второй раунд начнется завтра.
Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.
Переговоры в Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялся новый раунд переговоров. Участие в них приняли украинская, американская и российская делегации.
Сейчас переговоры завершились. Стороны продолжат обсуждение завтра.
Ранее Рустем Умеров отмечал, что после переговорного процесса в трехстороннем формате начнется работа в отдельных группах по направлениям. После этого запланировано повторное совместное обсуждение позиций.
"Работаем в рамках четких директив Президента Владимира Зеленского для достижения достойного и длительного мира", — подчеркнул Умеров.
Напомним, ранее мы писали о том, как прокомментировали переговоры в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что Киев не принял "необходимых решений".
Также мы рассказывали о том, что в МИД назвали цели Украины на переговорах в ОАЭ. Сейчас есть основная задача, которую поставила перед собой делегация.
