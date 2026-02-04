В Абу-Даби завершился первый раунд переговоров касаемо войны в Украине — СМИ

Видео
Главная Новости дня Завершился первый раунд переговоров в Абу-Даби, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 16:53
Украинская делегация на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 4 февраля 2026 года. Фото: Reuters

Вечером 4 февраля в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, завершились переговоры. Второй раунд начнется завтра.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Читайте также:

Переговоры в Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов состоялся новый раунд переговоров. Участие в них приняли украинская, американская и российская делегации.

Сейчас переговоры завершились. Стороны продолжат обсуждение завтра.

Переговори в ОАЕ 4 лютого
Сообщение Барака Равида. Фото: скриншот

Ранее Рустем Умеров отмечал, что после переговорного процесса в трехстороннем формате начнется работа в отдельных группах по направлениям. После этого запланировано повторное совместное обсуждение позиций.

"Работаем в рамках четких директив Президента Владимира Зеленского для достижения достойного и длительного мира", — подчеркнул Умеров.

Напомним, ранее мы писали о том, как прокомментировали переговоры в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что Киев не принял "необходимых решений".

Также мы рассказывали о том, что в МИД назвали цели Украины на переговорах в ОАЭ. Сейчас есть основная задача, которую поставила перед собой делегация.

переговоры Украина Россия Абу-Даби
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
