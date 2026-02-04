Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кремль умолчит результаты переговоров и продолжит войну

Кремль умолчит результаты переговоров и продолжит войну

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 14:02
Россия не планирует комментировать переговоры в Абу-Даби и заканчивать войну
Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз повторил нарративы, по сути оправдывающие войну России против Украины, заявив, что Москва якобы остается открытой к мирному урегулированию, однако продолжает военные действия. Причиной этого, по его словам, является то, что Киев не принял "необходимых решений".

Об этом Дмитрий Песков заявил на брифинге, передают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Песков пообещал продолжать войну против Украины и в дальнейшем

Представитель Кремля также отметил, что российская армия и в дальнейшем наносит удары по объектам, которые она считает связанными с украинской оборонной инфраструктурой. Фактически это является очередной попыткой легитимизировать удары по гражданским целям.

Относительно переговоров в Абу-Даби, Песков отметил, что их ход координируется непосредственно делегациями на месте, но официальных комментариев от Кремля по результатам встреч не будет. Российская сторона при этом поблагодарила представителей США за якобы усилия в деле урегулирования. Также Песков добавил, что с Францией контакты существуют лишь на рабочем уровне, без активного взаимодействия на высших ступенях.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал возможные нефтяные закупки Индией в других странах, назвав это "не новостью", потому что, мол, та может закупать энергоноситель где захочет.

Напомним, посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что передала представительству США исчерпывающие данные о том, как Россия неоднократно нарушала энергетическое перемирие.

Тем временем в Абу-Даби продолжаются переговоры. Представитель МИД Украины Георгий Тихий объяснил, чего ожидает Киев от процесса.

Ранее Москва предложила США восстановить отношения и прислала даже документ с рекомендациями.

переговоры Дмитрий Песков Кремль Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации