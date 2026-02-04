Россия не планирует комментировать переговоры в Абу-Даби и заканчивать войну

Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз повторил нарративы, по сути оправдывающие войну России против Украины, заявив, что Москва якобы остается открытой к мирному урегулированию, однако продолжает военные действия. Причиной этого, по его словам, является то, что Киев не принял "необходимых решений".

Об этом Дмитрий Песков заявил на брифинге, передают росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Песков пообещал продолжать войну против Украины и в дальнейшем

Представитель Кремля также отметил, что российская армия и в дальнейшем наносит удары по объектам, которые она считает связанными с украинской оборонной инфраструктурой. Фактически это является очередной попыткой легитимизировать удары по гражданским целям.

Относительно переговоров в Абу-Даби, Песков отметил, что их ход координируется непосредственно делегациями на месте, но официальных комментариев от Кремля по результатам встреч не будет. Российская сторона при этом поблагодарила представителей США за якобы усилия в деле урегулирования. Также Песков добавил, что с Францией контакты существуют лишь на рабочем уровне, без активного взаимодействия на высших ступенях.

Кроме того, представитель Кремля прокомментировал возможные нефтяные закупки Индией в других странах, назвав это "не новостью", потому что, мол, та может закупать энергоноситель где захочет.

Напомним, посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что передала представительству США исчерпывающие данные о том, как Россия неоднократно нарушала энергетическое перемирие.

Тем временем в Абу-Даби продолжаются переговоры. Представитель МИД Украины Георгий Тихий объяснил, чего ожидает Киев от процесса.

Ранее Москва предложила США восстановить отношения и прислала даже документ с рекомендациями.