Головна Новини дня Україна передала США дані, як Росія порушила енергетичне перемир'я

Україна передала США дані, як Росія порушила енергетичне перемир'я

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 12:55
Україна показала США, як РФ порушує паузу в ударах по енергетиці
Ольга Стефанішина. Фото: Новини.LIVE

На полях Ukrainian Week у Вашингтоні посолка України в США Ольга Стефанішина повідомила, що українське посольство передало Державному департаменту США зібрані матеріали про обстріли, які тривали після заяв Росії про так звану "згоду" на паузу в ударах по енергетиці.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Україна ознайомила США, як Росія порушувала енергетичне перемир'я 

Вона підкреслила, що до пакета включили всі випадки від моменту оголошення цієї "паузи", а також окремо підготували максимально докладний блок за підсумками нічного обстрілу.

"Дуже детальна інформація надана сьогодні за результатами нічного обстрілу", — заявила Ольга Стефанішина.

За словами Стефанішиної, інформацію сформували у взаємодії зі Збройними силами України та Міністерством енергетики.

Вона очікує, що передані дані матимуть значення для переговорних процесів, оскільки, на її думку, вони підривають російську позицію. Відтак Стефанішина сподівається, що США будуть більше тиснути на Росію.

У Вашингтоні українська делегація робить ставку на санкційний трек у Конгресі США. Посолка України в США Ольга Стефанішина повідомила, що ключовий акцент роботи — це просування законопроєктів, які передбачають санкції проти країн, що купують російські енергоресурси. За її словами, щонайменше три такі ініціативи зареєстровані в обох палатах, і українська сторона закликає винести їх на голосування.

Нагадаємо, 29 січня Володимир Зеленський заявив, що Росія нібито погодилась на енергетичне перемир'я, яке передбачало тимчасове припинення атак по енергооб'єктах.

А вчора, 3 лютого, Росія завдала масованого удару по Україні, більшість цілей намагалися атакували енергооб'єкти.

Натомість Дональд Трамп переконаний, що Путін нібито дотримав своє слово про перемир'я і воно тривало "з неділі по неділю".

Окремо аналітики Інституту вивчення війни проаналізували, чому Росія вирішила порушити правила так званого перемир'я

Ольга Стефанішина США обстріли перемир'я війна в Україні енергетика Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
