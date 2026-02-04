Видео
Главная Новости дня Украина передала США данные, как РФ нарушила энергоперемирие

Украина передала США данные, как РФ нарушила энергоперемирие

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 12:55
Украина показала США, как РФ нарушает паузу в ударах по энергетике
Ольга Стефанишина. Фото: Новини.LIVE

На полях Ukrainian Week в Вашингтоне посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что украинское посольство передало Государственному департаменту США собранные материалы об обстрелах, которые продолжались после заявлений России о так называемом "согласии" на паузу в ударах по энергетике.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Украина ознакомила США, как Россия нарушала энергетическое перемирие

Она подчеркнула, что в пакет включили все случаи с момента объявления этой "паузы", а также отдельно подготовили максимально подробный блок по итогам ночного обстрела.

"Очень подробная информация предоставлена сегодня по результатам ночного обстрела", — заявила Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, информацию сформировали во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Министерством энергетики.

Она ожидает, что переданные данные будут иметь значение для переговорных процессов, поскольку, по ее мнению, они подрывают российскую позицию. Поэтому Стефанишина надеется, что США будут больше давить на Россию.

В Вашингтоне украинская делегация делает ставку на санкционный трек в Конгрессе США. Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что ключевой акцент работы — это продвижение законопроектов, которые предусматривают санкции против стран, покупающих российские энергоресурсы. По ее словам, по меньшей мере три такие инициативы зарегистрированы в обеих палатах, и украинская сторона призывает вынести их на голосование.

Напомним, 29 января Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы согласилась на энергетическое перемирие, которое предусматривало временное прекращение атак по энергообъектам.

А вчера, 3 февраля, Россия нанесла массированный удар по Украине, большинство целей пытались атаковали энергообъекты.

Зато Дональд Трамп убежден, что Путин якобы сдержал свое слово о перемирии и оно продолжалось "с воскресенья по воскресенье".

Отдельно аналитики Института изучения войны проанализировали, почему Россия решила нарушить правила так называемого перемирия.

Ольга Стефанишина США обстрелы перемирие война в Украине энергетика Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
