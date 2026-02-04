Росія не планує коментувати переговори в Абу-Дабі та закінчувати війну

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

Речник президента Росії Дмитро Пєсков вкотре повторив наративи, що по суті виправдовують війну Росії проти України, заявивши, що Москва начебто залишається відкритою до мирного врегулювання, однак продовжує воєнні дії. Причиною цього, за його словами, є те, що Київ не ухвалив "необхідних рішень".

Про це Дмитро Пєсков заявив на брифінгу, передають росЗМІ.

Пєсков пообіцяв продовжувати війну проти України й надалі

Представник Кремля також наголосив, що російська армія й надалі завдає ударів по об'єктах, які вона вважає пов'язаними з українською оборонною інфраструктурою. Фактично це є черговою спробою легітимізувати удари по цивільних цілях.

Щодо переговорів в Абу-Дабі, Пєсков зазначив, що їхній перебіг координується безпосередньо делегаціями на місці, але офіційних коментарів від Кремля за результатами зустрічей не буде. Російська сторона при цьому подякувала представникам США за нібито зусилля у справі врегулювання. Також Пєсков додав, що з Францією контакти існують лише на робочому рівні, без активної взаємодії на вищих щаблях.

Крім того, речник Кремля прокоментував можливі нафтові закупівлі Індією в інших країнах, назвавши це "не новиною", бо, мовляв, та може закуповувати енергоносій де захоче.

Нагадаємо, посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що передала представництву США вичерпні дані про те, як Росія неодноразово порушувала енергетичне перемир'я.

Тим часом в Абу-Дабі тривають переговори. Речник МЗС України Георгій Тихий пояснив, чого очікує Київ від процесу.

Раніше Москва запропонувала США відновити відносини та надіслала навіть документ з рекомендаціями.