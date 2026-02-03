Москва пропонує США відновити відносини

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Reuters

В Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що передали Сполученим Штатам Америки пропозиції щодо усунення "серйозних бар'єрів" на шляху до повноцінного "оздоровлення" відносин. Як приклади напрямків співпраці згадані енергетика, критично важливі мінерали тощо.

Про це йдеться у відповідях МЗС РФ, що надійшли до пресконференції очільника дипломатичного відомства Сергія Лаврова.

"Російська сторона вважає важливим перейти до справді значущих питань, включаючи відновлення прямого авіасполучення і повернення нашої конфіскованої дипломатичної власності. Американцям передані пропозиції щодо усунення цих серйозних бар'єрів на шляху до повноцінного оздоровлення відносин між Москвою і Вашингтоном", — йдеться у заяві МЗС РФ.

А також зазначається, що якщо США підуть на відновлення відносин з Росією, "перед американцями відкриються вельми перспективні й вигідні, перш за все, для них самих горизонти співпраці з нами".

Серед напрямків — енергетика, вуглеводні, критично важливі мінерали та рідкісноземельні елементи, співпраця в Арктиці, штучний інтелект і космос.

"Ми вітали б успіх російсько-американської нормалізації, звичайно, за умови, що цей процес і надалі розвиватиметься на рівноправній та взаємоповажній основі", — заявили в дипломатичному відомстві РФ.

У МЗС також сказали, що не всі у Вашингтоні, на їхню думку, підтримують процес "оздоровлення" відносин, і назвали приклад нових санкцій США проти російських нафтових компаній як "неочікуваний інцидент".

Зазначимо, що ще у березні 2025 року у команді Трампа заявляли, що він хоче перезавантажити відносини Росії й США.

Нещодавно Дональд Трамп вкотре згадав про так звану "тимчасову домовленість" із Путіним не атакувати Україну тиждень.

Раніше лідер США повідомив, що Індія погодилася припинити купувати нафту в Росії.