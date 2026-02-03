Москва предлагает США восстановить отношения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Reuters

В Министерстве иностранных дел России заявили, что передали Соединенным Штатам Америки предложения по устранению "серьезных барьеров" на пути к полноценному "оздоровлению" отношений. В качестве примеров направлений сотрудничества упомянуты энергетика, критически важные минералы и тому подобное.

Об этом говорится в ответах МИД РФ, поступивших к пресс-конференции главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова.

"Российская сторона считает важным перейти к действительно значимым вопросам, включая восстановление прямого авиасообщения и возвращение нашей конфискованной дипломатической собственности. Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном", — говорится в заявлении МИД РФ.

А также отмечается, что если США пойдут на восстановление отношений с Россией, "перед американцами откроются весьма перспективные и выгодные, прежде всего, для них самих горизонты сотрудничества с нами".

Среди направлений — энергетика, углеводороды, критически важные минералы и редкоземельные элементы, сотрудничество в Арктике, искусственный интеллект и космос.

"Мы приветствовали бы успех российско-американской нормализации, конечно, при условии, что этот процесс и в дальнейшем будет развиваться на равноправной и взаимоуважительной основе", — заявили в дипломатическом ведомстве РФ.

В МИД также сказали, что не все в Вашингтоне, по их мнению, поддерживают процесс "оздоровления" отношений, и назвали пример новых санкций США против российских нефтяных компаний как "неожиданный инцидент".

Отметим, что еще в марте 2025 года в команде Трампа заявляли, что он хочет перезагрузить отношения России и США.

Недавно Дональд Трамп в очередной раз вспомнил о так называемой "временной договоренности" с Путиным не атаковать Украину неделю.

Ранее лидер США сообщил, что Индия согласилась прекратить покупать нефть у России.