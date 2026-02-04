Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Завершився перший раунд переговорів в Абу-Дабі, — ЗМІ

Завершився перший раунд переговорів в Абу-Дабі, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 16:53
В Абу-Дабі завершився перший раунд перемовин стосовно війни в Україні — ЗМІ
Українська делегація на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 4 лютого 2026 року. Фото: Reuters

Ввечері 4 лютого в Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, завершилися перемовини. Другий раунд розпочнеться завтра.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

Реклама
Читайте також:

Перемовини в Абу-Дабі

У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів відбувся новий раунд переговорів. Участь у них взяли українська, американська та російська делегації.

Наразі переговори завершилися. Сторони продовжать обговорення завтра.

Переговори в ОАЕ 4 лютого
Повідомлення Барака Равіда. Фото: скриншот

Раніше Рустем Умєров зазначав, що після переговорного процесу у тристоронньому форматі розпочнеться робота в окремих групах за напрямами. Після цього запланована повторне спільне обговорення позицій. 

"Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру", — наголосив Умєров.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прокоментували переговори у Кремлі. Дмитро Пєсков заявив, що Київ не ухвалив "необхідних рішень".

Також ми розповідали про те, що у МЗС назвали цілі України на переговорах в ОАЕ. Наразі є основне завдання, яке поставила перед собою делегація.

переговори Україна війна Росія Абу-Дабі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації