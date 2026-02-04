В Абу-Дабі завершився перший раунд перемовин стосовно війни в Україні — ЗМІ

Українська делегація на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 4 лютого 2026 року. Фото: Reuters

Ввечері 4 лютого в Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, завершилися перемовини. Другий раунд розпочнеться завтра.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.

Перемовини в Абу-Дабі

У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів відбувся новий раунд переговорів. Участь у них взяли українська, американська та російська делегації.

Наразі переговори завершилися. Сторони продовжать обговорення завтра.

Повідомлення Барака Равіда. Фото: скриншот

Раніше Рустем Умєров зазначав, що після переговорного процесу у тристоронньому форматі розпочнеться робота в окремих групах за напрямами. Після цього запланована повторне спільне обговорення позицій.

"Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру", — наголосив Умєров.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як прокоментували переговори у Кремлі. Дмитро Пєсков заявив, що Київ не ухвалив "необхідних рішень".

Також ми розповідали про те, що у МЗС назвали цілі України на переговорах в ОАЕ. Наразі є основне завдання, яке поставила перед собою делегація.