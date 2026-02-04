В Абу-Дабі завершився перший раунд перемовин стосовно війни в Україні — ЗМІ

Завершився перший раунд переговорів в Абу-Дабі, — ЗМІ
Ввечері 4 лютого в Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, завершилися перемовини. Другий раунд розпочнеться завтра.
Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід.
Перемовини в Абу-Дабі
У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів відбувся новий раунд переговорів. Участь у них взяли українська, американська та російська делегації.
Наразі переговори завершилися. Сторони продовжать обговорення завтра.
Раніше Рустем Умєров зазначав, що після переговорного процесу у тристоронньому форматі розпочнеться робота в окремих групах за напрямами. Після цього запланована повторне спільне обговорення позицій.
"Працюємо в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського для досягнення достойного і тривалого миру", — наголосив Умєров.
