Переговоры между Украиной и Россией - Рубио сделал заявление

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что впервые за очень длительное время состоялись переговоры между военно-техническими командами Украины и России с участием американских экспертов. Переговоры прошли удачно.

Об этом Рубио сообщил во время брифинга в среду, 4 февраля.

"Я не говорю, что переговоры — это уже прогресс, но хорошо, что есть взаимодействие. Поэтому хочу предостеречь всех, что в таких вопросах, где много чувствительных моментов, о прогрессе не станет известно даже из-за истоков", — сказал Рубио.

При этом, по его словам, за год работы администрации Дональда Трампа был достигнут реальный прогресс в направлении мирного урегулирования.

"Если посмотреть на список открытых вопросов, который существовал в настоящее время в прошлом году, и список открытых вопросов, которые остаются сейчас по достижению мирного соглашения между Украиной и Россией, этот список значительно сократился", — заявил Рубио.

В то же время госсекретарь предостерег, что прогресс на переговорах не будет заметным, пока не будет достигнут настоящий прорыв.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал, как прошли переговоры в Абу-Даби.

А также стало известно, что РФ не будет комментировать результаты переговоров.