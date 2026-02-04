Переговори між Україною та Росією - Рубіо зробив заяву

Марко Рубіо. Фото: REUTERS

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що вперше за дуже тривалий час відбулися переговори між військово-технічними командами України та Росії за участі американських експертів. Перемовини пройшли вдало.

Про це Рубіо повідомив під час брифінгу у середу, 4 лютого.

Переговори між Україною та Росією

"Я не кажу, що переговори — це вже прогрес, але добре, що є взаємодія. Тож хочу застерегти всіх, що в таких питаннях, де багато чутливих моментів, про прогрес не стане відомо навіть через витоки", — сказав Рубіо.

При цьому, за його словами, за рік роботи адміністрації Дональда Трампа було досягнуто реального прогресу в напрямку мирного врегулювання.

"Якщо подивитися на список відкритих питань, який існував на цей час минулого року, і список відкритих питань, які залишаються зараз щодо досягнення мирної угоди між Україною та Росією, цей список значно скоротився", — заявив Рубіо.

Водночас держсекретар застеріг, що прогрес на перемовинах не буде помітним, доки не буде досягнуто справжнього прориву.

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Рустем Умєров розповів, як пройшли переговори в Абу-Дабі.

А також стало відомо, що РФ не буде коментувати результати переговорів.