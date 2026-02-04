Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Умєров розкрив деталі першого раунду переговорів в Абу-Дабі

Умєров розкрив деталі першого раунду переговорів в Абу-Дабі

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 19:07
Як пройшов перший раунд переговорів в Абу-Дабі — Умєров розкрив деталі
Тристороння зустріч в Абу-Дабі 4 лютого. Фото: Reuters

У середу, 4 лютого, відбулася тристороння зустріч в Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Переговори між Україною, США та Росією були продуктивними.

Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

Реклама
Читайте також:

Як пройшли тристоронні переговори в ОАЕ

За словами Умєрова, після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився, однак вже у форматі роботи в групах. Секретар РНБО розкрив склад делегацій, що сьогодні зустрічалися.

Від України працювала група у складі:

  • Рустема Умєрова;
  • Кирила Буданова;
  • Давида Арахамії;
  • Сергія Кислиці;
  • Андрія Гнатова;
  • Вадима Скібіцького;
  • Олександра Бевза.
Як пройшли переговори України, США та РФ
Повідомлення Рустема Умєрова. Фото: скриншот

З американського боку участь у консультаціях взяли::

  • Стів Віткофф;
  • Джаред Кушнер;
  • Джош Груенбаум;
  • Деніел Дрісколл;
  • Алекс Гринкевич.

"Російська сторона була представлена на високому військовому рівні", — прокоментував делегації РФ Умєров.

Секретар РНБО назвав роботу в Абу-Дабі "змістовною та продуктивною". Він наголосив, що переговори спрямовані на конкретні кроки та практичні рішення.

"Готуємо доповідь (Щодо переговорів. — Ред.) Президенту Володимиру Зеленському", — додав Умєров.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кремль не буде коментувати результати переговорів. Про таку позицію РФ заявив Дмитро Пєсков.

Також ми розповідали про те, чого очікує Україна від переговорів в Абу-Дабі. У МЗС дали відповідь.

США переговори війна Росія Рустем Умєров Абу-Дабі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації