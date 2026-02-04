Тристороння зустріч в Абу-Дабі 4 лютого. Фото: Reuters

У середу, 4 лютого, відбулася тристороння зустріч в Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Переговори між Україною, США та Росією були продуктивними.

Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

Як пройшли тристоронні переговори в ОАЕ

За словами Умєрова, після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився, однак вже у форматі роботи в групах. Секретар РНБО розкрив склад делегацій, що сьогодні зустрічалися.

Від України працювала група у складі:

Рустема Умєрова;

Кирила Буданова;

Давида Арахамії;

Сергія Кислиці;

Андрія Гнатова;

Вадима Скібіцького;

Олександра Бевза.

Повідомлення Рустема Умєрова. Фото: скриншот

З американського боку участь у консультаціях взяли::

Стів Віткофф;

Джаред Кушнер;

Джош Груенбаум;

Деніел Дрісколл;

Алекс Гринкевич.

"Російська сторона була представлена на високому військовому рівні", — прокоментував делегації РФ Умєров.

Секретар РНБО назвав роботу в Абу-Дабі "змістовною та продуктивною". Він наголосив, що переговори спрямовані на конкретні кроки та практичні рішення.

"Готуємо доповідь (Щодо переговорів. — Ред.) Президенту Володимиру Зеленському", — додав Умєров.

