Как прошел первый раунд переговоров в Абу-Даби — Умеров раскрыл детали

Умеров раскрыл детали первого раунда переговоров в Абу-Даби
В среду, 4 февраля, состоялась трехсторонняя встреча в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Переговоры между Украиной, США и Россией были продуктивными.
Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Как прошли трехсторонние переговоры в ОАЭ
По словам Умерова, после трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс продолжился, однако уже в формате работы в группах. Секретарь СНБО раскрыл состав делегаций, которые сегодня встречались.
От Украины работала группа в составе:
- Рустема Умерова;
- Кирилла Буданова;
- Давида Арахамии;
- Сергея Кислицы;
- Андрея Гнатова;
- Вадима Скибицкого;
- Александра Бевза.
С американской стороны участие в консультациях приняли::
- Стив Уиткофф;
- Джаред Кушнер;
- Джош Груэнбаум;
- Дэниел Дрисколл;
- Алекс Гринкевич.
"Российская сторона была представлена на высоком военном уровне", — прокомментировал делегации РФ Умеров.
Секретарь СНБО назвал работу в Абу-Даби "содержательной и продуктивной". Он отметил, что переговоры направлены на конкретные шаги и практические решения.
"Готовим доклад (О переговорах. — Ред.) президенту Владимиру Зеленскому", — добавил Умеров.
