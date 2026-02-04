Как прошел первый раунд переговоров в Абу-Даби — Умеров раскрыл детали

Трехсторонняя встреча в Абу-Даби 4 февраля. Фото: Reuters

В среду, 4 февраля, состоялась трехсторонняя встреча в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Переговоры между Украиной, США и Россией были продуктивными.

Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Реклама

Читайте также:

Как прошли трехсторонние переговоры в ОАЭ

По словам Умерова, после трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс продолжился, однако уже в формате работы в группах. Секретарь СНБО раскрыл состав делегаций, которые сегодня встречались.

От Украины работала группа в составе:

Рустема Умерова;

Кирилла Буданова;

Давида Арахамии;

Сергея Кислицы;

Андрея Гнатова;

Вадима Скибицкого;

Александра Бевза.

Сообщение Рустема Умерова. Фото: скриншот

С американской стороны участие в консультациях приняли::

Стив Уиткофф;

Джаред Кушнер;

Джош Груэнбаум;

Дэниел Дрисколл;

Алекс Гринкевич.

"Российская сторона была представлена на высоком военном уровне", — прокомментировал делегации РФ Умеров.

Секретарь СНБО назвал работу в Абу-Даби "содержательной и продуктивной". Он отметил, что переговоры направлены на конкретные шаги и практические решения.

"Готовим доклад (О переговорах. — Ред.) президенту Владимиру Зеленскому", — добавил Умеров.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кремль не будет комментировать результаты переговоров. О такой позиции РФ заявил Дмитрий Песков.

Также мы рассказывали о том, чего ожидает Украина от переговоров в Абу-Даби. В МИД дали ответ.